Lo bueno y lo malo de AEW DYNAMITE 6 de mayo 2026

AEW DYNAMITE 6 DE MAYO 2026.— Este miércoles vimos un nuevo episodio de AEW Dynamite, que se juntó con AEW Collision. En el estelar, Young Bucks y Bang Bang Gang derrotaron a Death Riders y The Dogs en una lucha por equipos.

AEW DYNAMITE 6 DE MAYO 2026

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Dynamite.

LO MALO

► 2- Mucho relleno

El episodio combinado de más de tres horas se sintió excesivamente alargado, tedioso y lleno de relleno, como si solo tuvieran contenido real para un par de horas, como un Dynamite normal. Para empeorar las cosas, programar el combate estelar por el Campeonato Mundial al final de la segunda hora provocó que la hora final (perteneciente a «Collision») se sintió un tanto aburrido hasta el estelar.

► 1- La «Stadium Stampede» está siendo forzada

La decisión de llevar la rivalidad entre Chris Jericho y Ricochet a un caótico combate Stadium Stampede en el evento Double or Nothing se siente completamente forzada y fuera de lugar.Esta enemistad en particular no justifica una estipulación tan gigantesca y extrema, sintiéndose más como si AEW estuviera insertando el combate simplemente por cumplir con la tradición del evento, aunque no descartemos que puede llegar a ser bueno.

LO BUENO

► 2- La relevancia del Campeonato Mundial AEW

La narrativa en torno al Campeonato Mundial de AEW está en su apogeo porque vemos como todo el elenco persigue legítimamente el título de Darby Allin. Sus constantes defensas semanales contra Tommaso Ciampa, Brody King y Kevin Knight, sumadas a sus próximos compromisos de alto perfil contra PAC, Okada y MJF, realzan el prestigio a la presea máxima.

► 1- Death Riders y The Dogs vs. The Young Bucks y Bang Bang Gang

El evento principal de diez hombres fue la «lucha de fiesta» perfecta para aliviar el cansancio del público que presenció dos programas. El caótico combate múltiple logró mantener al público cantando y enganchado gracias a la química entre facciones como The Young Bucks, los Death Riders, The Dogs y el grato regreso de The Gunns.