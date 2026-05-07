En las últimas semanas, Royce Keys ha seguido dominando en WWE SmackDown, derrotando a todos sus oponentes en luchas squash y coronándose campeón de la Batalla Real Memorial de Andre The Giant 2026 el mes pasado, durante el fin de semana de WrestleMania 42.

► Royce Keys es amigo de varios miembros de The Bloodline

Hasta ahora, Royce Keys se ha centrado en forjar su carrera individual en WWE, quien parece apostar en grande con él, pero el luchador ya ha expresado su interés en trabajar con una de las familias más exitosas de la WWE. De hecho, en la reciente edición del programa «Unseen with Joey Karni», Keys reveló que muchos miembros de The Bloodline son amigos suyos en la vida real y mencionó con quién de la familia le gustaría trabajar en el futuro.

«Jacob Fatu y yo tenemos una historia juntos. Conozco a esa familia desde hace bastante tiempo. Lo mismo ocurre con los Usos y Solo. Así que, hay una historia en común».

Durante su etapa en la lucha libre independiente, Royce Keys y Jacob Fatu lucharon juntos y fueron rivales durante años en APW. Luego, Keys firmó con All Elite Wrestling, mientras que Fatu se fue a Major League Wrestling y a otras empresas independientes antes de unirse a la WWE en 2024. Precisamente, ambos se encontraron por primera vez en pantallas, y recordaron sus 15 años de amistad, mientras que el ex AEW le deseó suerte al «Hombre Lobo Samoano» en su próximo combate contra Roman Reigns este fin de semana en Backlash.