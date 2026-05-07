CMLL/NJPW: Cartel completó Fantasticamania México 2026

Quedó definido el cartel para «Fantasticamania México 2026«, la magna función que presentarán de manera conjunta el Consejo Mundial de Lucha Libre y New Japan Pro Wrestling.

► Cartel para «Fantasticamania México 2026»

El evento tendrá lugar el 19 de junio en la Monumental Arena México en la CDMX. Esta será la cuarta edición de esta gran fiesta luchística, desde que se estableció en 2023.

Para este gran evento, se conformaron siete luchas, dos de campeonato, una batalla especial de despedida y otros cuatro duelos de gran importancia.

Gladiadora de mil batallas, India Sioux pondrá en disputa el Campeonato Femenil Japón – CMLL ante la joven Rina. Esta será la primera ocasión que la enmascarada mexicana pone en disputa el cetro que capturó en su última gira al Lejano Oriente.

Los hasta el momento, imbatibles Hermanos Chávez (Ángel de Oro y Niebla Roja) ponen en disputa el Campeonato Mundial de Parejas CMLL. Sus rivales en turno son el reaparecido SANADA y Dick Togo. Ambos retadores nipones regresan a México tras una larga ausencia. Togo vuelve a nuestro país luego de nueve años, mientras que SANADA lo hace tras once años. Desde enero de 2022 Los Chávez son dueños de este cetro y no piensan soltarlo tan fácilmente.

El veterano luchador japonés Tiger Mask se despedirá muy pronto de los cuadriláteros. Para decir adiós al público mexicano, el popular tigre enmascarado tendrá una alianza con Místico y Blue Panter, para medirse ante una triáda malvada: Averno,

El cartel completo queda como sigue:

CMLL/NJPW «Fantasticamania México 2026», 19.06.2026

Arena México, CDMX.

1. Valiente Jr., Futuro y Max Star vs. OKUMURA, Yutani y Shoma Kato.

2. Campeonato Femenil Japón – CMLL: India Sioux (c) vs. Rina

3. Máscara Dorada, Templario y Neón vs. Titán, Robbie X y Taiji Ishimori.

4. Campeonato Mundial de Parejas CMLL: Ángel de Oro y Niebla Roja vs. SANADA y Dick Togo.

5. Mano a mano especial: Atlantis Jr. vs. El Phantasmo

6. Último Guerrro y Gran Guerrero vs Konosuke Takeshita y Hechicero.

7. El adiós de Tiger Mask: Tiger Mask, Místico y Blue Panther vs. Averno, Black Tiger y Volador Jr.