Se revelan participantes de NJPW y Stardom para Fantasticamania México 2026

A través del semanario CMLL Informa, se revelaron los nombres de los representantes de New Japan Pro Wrestling y Stardom que participarán en la edición 2026 de «Fantasticamania México«.

► «Fantasticamania México 2026» tendrá presencia de NJPW y Stardom

Las empresas japonesas del grupo Bushiroad son aliadas del CMLL y por ello tendrán representación en este magno evento de corte internacional.

Este es el cuarto año consecutivo que el concepto «Fantasticamania» se presenta en la Monumental Arena México.

Para esta edición 2026 se contará con el talento de NJPW, conformado por:

El Phantasmo

Konosuke Takeshita

Tiger Mask

Dick Togo

Robbie X

Taiji Ishimori.

Por su parte, Stardom sólo enviará a:

Rina

En el caso de ELP, este eventó será su debut en la México Catedral, donde sin duda hará gala de su espectacular estilo aéreo.

Konosuke Takeshita, el actual poseedor del Campeonato de la TV NJPW WORLD también será parte de este contingente, donde no faltará un luchador del CMLL que quiera hacerle frente. Takeshita reaparecerá en México luego de un año.

El veterano Tiger Mask se encuentra en gira de despedida, por lo que no dudó en visitar el CMLL por última vez ante de su adiós a los cuadriláteros.

Luego de nueve años, Dick Togo retorna a nuestro país, trayendo consigo toda la malevolencia de House of Torture.

Aunque recientemente perdieron el Campeonato de Parejas de Peso Jr. IWGP, Taiji Ishimori y Robbie X de Unbound Co. regresan al CMLL donde son grandes conocidos de la afición mexicana.

Por parte de Stardom, la única representante es la joven Rina de HATE. Rina es actualmente poseedora del Campeonato Artist of Stardom junto con Konami y Fukigen Death.

Estaremos al pendiente de cuando se den a conocer los combates donde se verán involucrados estos invitados de talla internacional.