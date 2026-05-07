El décimo episodio de la segunda «temporada» de WWE EVOLVE se emitió ayer miércoles 6 de mayo, vía Tubi, grabado el pasado 10 de abril desde el Performance Center de Orlando (Florida, EEUU).

Solamente dos luchas fueron anunciadas de antemano. En una, Wendy Choo defendió por primera vez el Campeonato Femenil WWE EVOLVE, ante Laynie Luck. En otra, Max Abrams, Jacari Ball y Santi Rivera fueron contra Cappuccino Jones, Romeo Moreno y Chazz «Starboy» Hall.

► Otros vendrán que buenos nos harán

Hubo recapitulación de lo sucedido en el estelar de la semana pasada, con el extra de que vimos cómo Kam Hendrix y Harley Riggins, al concluir la emisión, intentaron apalizar a Aaron Roruke, pero este pudo salir indemne.

Wendy Choo hizo repaso del cartel anunciado para este episodio, incidiendo en su defensa titular, sobre la que dijo saldaría con éxito.

Max Abrams, Jacari Ball y Santi Rivera (con CJ Valor) derrotaron a Cappuccino Jones, Romeo Moreno y Chazz «Starboy» Hall . La lucha se rompió en varios puntos, muy al estilo PWG, durante sus 15 minutos, y todos, en especial los técnicos, lucieron bien. Mención obvia para Moreno, protagonista del cierre: tenía vencido a Abrams tras un Spanish Fly, pero Valor hizo la distracción de manual al otrora Zozaya. Y aunque It’s GAL intentase darle su merecido a Valor, el israelí fue sacado de la arena vía miembros de seguridad. Todo acabó propiciando que Abrams, por la espalda, le aplicase a Moreno su Main Objective (un Fameasser en carrera) y lo cubriera. ♠♠♠3/4 En las postrimerías, los ganadores se congratularon de su victoria ante el micrófono de un Chuey Martinez que les dijo que eran peores que The Vanity Project. Genial.

. La lucha se rompió en varios puntos, muy al estilo PWG, durante sus 15 minutos, y todos, en especial los técnicos, lucieron bien. Mención obvia para Moreno, protagonista del cierre: tenía vencido a Abrams tras un Spanish Fly, pero Valor hizo la distracción de manual al otrora Zozaya. Y aunque It’s GAL intentase darle su merecido a Valor, el israelí fue sacado de la arena vía miembros de seguridad. Todo acabó propiciando que Abrams, por la espalda, le aplicase a Moreno su Main Objective (un Fameasser en carrera) y lo cubriera. En las postrimerías, los ganadores se congratularon de su victoria ante el micrófono de un Chuey Martinez que les dijo que eran peores que The Vanity Project. Genial. Promo de Laynie Luck (actual Campeona WWE ID) exponiendo todo lo que había tenido que pasar para llegar hasta su posición actual. Luck alabó a Wendy Choo al considerar su victoria titular una inspiración.

Karmen Petrovic estaba tan tranquila entrenando en el gimnasio del Performance Center cuando de pronto Nikkita Lyons y Sloane Jacobs le ordenaron que se marchara porque querían grabar un vídeo. Petrovic les propuso una idea mejor: combate contra una de las dos. Lyons le espetó que lo consultaría con Timothy Thatcher.

Y hablando del «Foreman» de WWE EVOLVE, Thatcher subió al ring para soltar discursillo de elogio hacia los dos actuales campeones de la marca y pedir a Aaron Rourke que hiciera acto de presencia en pos de hablar de su siguiente retador. Rourke aseguró no importarle quién fuese, y entonces aparecieron Kam Hendrix y Harley Riggins. Hendrix parecía abogar por Riggins, pero acabó postulándose a sí mismo, cosa que no gustó mucho a su colega. Turno después para Brooks Jensen, Tristan Angels y por último, Dorian Van Dux. Todos dieron sus argumentos, hasta que Tate Wilder irrumpió en escena atacando a Hendrix y Riggins, con quienes guarda importante pique. Thatcher decretó duelo entre Wilder y Riggins como siguiente punto del show, además de un Fatal 4-Way para la semana que viene entre Hendrix, Jensen, Angels y Dux, cuyo ganador obtendrá una oportunidad titular.

Tate Wilder derrotó a Harley Riggins (con Kam Hendrix) . Por fin Wilder pudo resarcirse un poco, si bien terminó con la boca ensangrentada y su victoria se dio mediante un Sunset Flip, no de forma contundente, tras buscar Riggins un Backdrop, sobre los seis minutos de contienda. Riggins tuvo un buen desempeño y sería interesante verlo en un futuro cercano como «face». ♠♠♠1/4 Acabada la lucha, Hendrix atacó a Wilder y lo defenestró con su remate.

. Por fin Wilder pudo resarcirse un poco, si bien terminó con la boca ensangrentada y su victoria se dio mediante un Sunset Flip, no de forma contundente, tras buscar Riggins un Backdrop, sobre los seis minutos de contienda. Riggins tuvo un buen desempeño y sería interesante verlo en un futuro cercano como «face». Acabada la lucha, Hendrix atacó a Wilder y lo defenestró con su remate. Promo ahora de Dorian Van Dux, muy confiado de que no dejaría escapar la oportunidad de competir por el Campeonato WWE EVOLVE… y ganarlo.

CAMPEONATO FEMENIL WWE EVOLVE: Wendy Choo (c) derrotó a Laynie Luck para retener el título . Disfrutable duelo el que estaban conjuntando Choo y Luck, con la aspirante logrando evitar en dos ocasiones el Dirty Snap y consiguiendo así poner en aprietos a la campeona, hasta que Nikkita Lyons y Sloane Jacobs asaltaron a ambas. Ergo, la lucha quedó sin resultado sobre los ocho minutos. Final un tanto forzado con el objetivo de no minar el estatus de Luck, supongo. ♠♠♠

. Disfrutable duelo el que estaban conjuntando Choo y Luck, con la aspirante logrando evitar en dos ocasiones el Dirty Snap y consiguiendo así poner en aprietos a la campeona, hasta que Nikkita Lyons y Sloane Jacobs asaltaron a ambas. Ergo, la lucha quedó sin resultado sobre los ocho minutos. Final un tanto forzado con el objetivo de no minar el estatus de Luck, supongo. Como epílogo, Karmen Petrovic hizo el salve. El próximo miércoles la veremos enfrentarse a Lyons.

⇒ Tirando de tópico, este capítulo de WWE EVOLVE fue de más a menos. Su «highlight» estuvo al inicio, en forma de festivo choque de tercias pensado para fans de Zozaya, y decayó a partir de la entrada en escena de Nikkita Lyons y Sloane Jacobs, aunque ningún encuentro resultara mediocre, ni siquiera el inconcluso «main event», y todos sirvieron para avanzar historias, principalmente el que parece fue el inicio del ascenso de Karmen Petrovic, futura campeona. 55 minutos bien aprovechados.

♠♠♠1/2