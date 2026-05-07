NTWE nos remitió la siguiente nota de prensa. Agradecimientos a la promotora.

Todo villano es el héroe de su propia historia. Con este lema presenta este viernes 8 de mayo a las 18:00 la NTWE su evento más importante: Day of the Hero. La asociación gaditana de lucha libre vuelve al Centro de Iniciativas Juveniles Box en Chiclana de la Frontera [Cádiz, España] con una cartelera de primer nivel. La entrada será gratuita, pudiendo el espectador hacer su aportación al finalizar el evento.

Campeonato Máximo de la NTWE: Damocles © vs. Blaze

Dos luchadores con trayectorias similares tendrán su combate más importante hasta la fecha. El actual campeón Damocles viene de derrotar a grandes luchadores como César Hawk, Shallow o Michael Cross. Su rival será el príncipe aéreo Blaze, que fue campeón y nunca tuvo su revancha.

Campeonato Gades: Galba © vs. Jaylen Ryan vs. Judas vs. William Mauga

El ganador del torneo por el título de Gades comienza su reinado con un reto mayúsculo. Judas regresa de su lesión con el objetivo de recuperar el cinturón, Manga consiguió su plaza tras ganar una lucha de escaleras en SCW y Jaylen fue el añadido de última hora gracias a su relación con Mona Ortega. ¿Logrará el heredero del imperio mantener la corona?

Rumble en honor a Fumpa

En este show se volverá a realizar el combate en recuerdo de Fumpa el carnicero, luchador de la NTWE fallecido en 2022. Blue Dragon fue el ganador de la anterior edición.

Combate de mesas: Manny Martínez vs. Snyder

La rivalidad entre ambos comenzó después que Snyder le costara la victoria en el torneo de Gades a Manny. Tras acabar su anterior lucha sin resultado, está vez se verán las caras en un combate de mesas.

Combate sin descalificación: Carlos Starr vs. Michael Cross

Después de haberlo conseguido todo juntos, mánager y cliente se enfrentan en una lucha donde todo vale.

Además, se presentarán a los tres primeros luchadores del Salón de la Fama de la NTWE.

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