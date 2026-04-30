El noveno episodio de la segunda «temporada» de WWE EVOLVE se emitió ayer miércoles 29 de abril, vía Tubi, grabado el pasado 20 de marzo desde el Performance Center de Orlando (Florida, EEUU).

Tres luchas fueron anunciadas para el episodio: Aaron Rourke defendiendo el Campeonato WWE EVOLVE ante Harlem Lewis y Braxton Cole bajo Triple Amenaza y los duelos Kali Armstrong vs. Tyra Mae Steele y Romeo Moreno vs. Chazz «Starboy» Hall.

► La última de Kali

Abriendo el show, Harlem Lewis tuvo algunas palabras sobre su combate en el estelar, comentando que era su momento.

Kali Armstrong derrotó a Tyra Mae Steele . Lucha detonada a raíz del Gauntlet Eliminator disputado dos semanas atrás. Steele, básicamente, emuló aquí a Kurt Angle, intentando por todos los medios bajar a la lona a la poderosa Armstrong con puro llaveo y hacerla rendir mediante Ankle Locks. Y uno de los tobillos de Armstrong terminó bastante tocado, pero la ex Campeona WWE EVOLVE se repuso y tras su Kali Connection, se llevó la victoria vía pin. ♠♠♠1/4 Días atrás, Steele fue una de las afectadas por los despidos en WWE, así que esta implicación pudo suponer su última en la empresa. No sé qué esperaban de ella, pues todas las actuaciones que le he visto me han parecido aceptables. Claro, se antojan poca cosa si las comparamos con las que tuvo Kendal Grey, pero Grey es un talento de los que surjen una vez cada década. En las postrimerías, Armstrong anunció su adiós a WWE EVOLVE para competir de manera ya regular en WWE NXT y fue despedida entre aplausos. Antes de desaparecer de escena, un mensaje se mostró en el stage: «Thank you, Kali».

. Lucha detonada a raíz del Gauntlet Eliminator disputado dos semanas atrás. Steele, básicamente, emuló aquí a Kurt Angle, intentando por todos los medios bajar a la lona a la poderosa Armstrong con puro llaveo y hacerla rendir mediante Ankle Locks. Y uno de los tobillos de Armstrong terminó bastante tocado, pero la ex Campeona WWE EVOLVE se repuso y tras su Kali Connection, se llevó la victoria vía pin. Días atrás, Steele fue una de las afectadas por los despidos en WWE, así que esta implicación pudo suponer su última en la empresa. No sé qué esperaban de ella, pues todas las actuaciones que le he visto me han parecido aceptables. Claro, se antojan poca cosa si las comparamos con las que tuvo Kendal Grey, pero Grey es un talento de los que surjen una vez cada década. En las postrimerías, Armstrong anunció su adiós a WWE EVOLVE para competir de manera ya regular en WWE NXT y fue despedida entre aplausos. Antes de desaparecer de escena, un mensaje se mostró en el stage: «Thank you, Kali». Promo de It’s GAL junto a un lago, preguntándose por qué nadie lo respetaba y por qué sus colegas le habían dado la espalda (durante el anterior capítulo, los nuevos talentos de WWE ID que pretendía mentorizar lo golpearon). Todo, en tercera persona, claro. GAL concluyó que necesitaba encontrar una salida. Estuvo gracioso el vídeo.

Romeo Moreno vs. Chazz «Starboy» Hall no llegó a disputarse . Antes de sonar la campana, Max Abrams, Jacari Ball, Santi Rivera y CJ Valor irrumpieron en escena y pidieron a Hall que se uniera a su molona pandilla, pero el Campeón WWE ID no quiso. Ergo: paliza, de la que también probó Moreno. Imagino que esto no quedará así, que diría Charles Bronson.

. Antes de sonar la campana, Max Abrams, Jacari Ball, Santi Rivera y CJ Valor irrumpieron en escena y pidieron a Hall que se uniera a su molona pandilla, pero el Campeón WWE ID no quiso. Ergo: paliza, de la que también probó Moreno. Imagino que esto no quedará así, que diría Charles Bronson. En su oficina, Timothy Thatcher, luego de felicitar a Kali Armstrong por su «ascenso», recibió la visita de dos tipos sin identificar con pinta de desayunar batidos de proteínas a pares, que le pidieron trabajo. Thatcher les ofreció ser miembros de seguridad y todos contentos.

Viñeta de Tristan Angels. «Mr. England» expuso que quería controlar el futuro de WWE y para ello, debía ganar el Campeonato WWE EVOLVE. Simple y efectivo.

Layla Diggs y Masyn Holiday derrotaron a Ayna Rune y Gianna Capri . Punto no anunciado de antemano. La anterior victoria de Diggs y Holiday se remontaba al pasado año, por lo que ya les tocaba recuperar un poco de comba, y lo hicieron a costa de las recién llegadas, quienes ejercieron de rudas. Lucha corta, de poco más de cuatro minutos, finiquitada después de la Axe Kick de Diggs sobre Rune y la cuenta de tres. Concluida, Capri culpó a Rune del resultado. ♠♠1/2

. Punto no anunciado de antemano. La anterior victoria de Diggs y Holiday se remontaba al pasado año, por lo que ya les tocaba recuperar un poco de comba, y lo hicieron a costa de las recién llegadas, quienes ejercieron de rudas. Lucha corta, de poco más de cuatro minutos, finiquitada después de la Axe Kick de Diggs sobre Rune y la cuenta de tres. Concluida, Capri culpó a Rune del resultado. Con Chuey Martinez como «moderador», hubo breve careo entre Wendy Choo y Laynie Luck, a las que veremos el próximo miércoles enfrentarse por el Campeonato Femenil WWE EVOLVE que porta la primera. Luck dijo estar agradecida aunque con la guardia preparada porque no se fiaba de Choo, mientras esta le espetó que sólo la había dado una oportunidad por su título, no su título.

En vestidores, Cappuccino Jones se preocupó por el estado de Romeo Moreno y Chazz «Starboy» Hall y se ofreció a ayudarles contra Max Abrams y Cía. Moreno y Hall aceptaron. No estaban para decir que no.

Promo de Aaron Rourke antes del inicio del estelar, proclamando que volvería a robarse los focos y retener su oro.

CAMPEONATO WWE EVOLVE, TRIPLE AMENAZA: Aaron Rourke (c) derrotó a Harlem Lewis y Braxton Cole para retener el título . Kam Hendrix y Harley Riggins estuvieron viendo el encuentro en la zona VIP. Buen «main event», destacable el desempeño de Cole, sobre el que tenía dudas de si acabaría encajando el pin, dada toda la promoción que ha tenido durante las últimas semanas. Y finalmente lo encajó, aunque antes, logró defenestrar a Lewis —quien a su vez, venía de tener virtualmente vencido a Rourke— valiéndose de la valla de contención. Rourke, entonces, lo sorprendió con un tope, lo mandó de vuelta al ring y cayó sobre él con su Molly Go Round. 1, 2 y 3. Ante tal resolución, supongo que Lewis y Rourke acabarán teniendo un mano a mano. ♠♠♠1/2

. Kam Hendrix y Harley Riggins estuvieron viendo el encuentro en la zona VIP. Buen «main event», destacable el desempeño de Cole, sobre el que tenía dudas de si acabaría encajando el pin, dada toda la promoción que ha tenido durante las últimas semanas. Y finalmente lo encajó, aunque antes, logró defenestrar a Lewis —quien a su vez, venía de tener virtualmente vencido a Rourke— valiéndose de la valla de contención. Rourke, entonces, lo sorprendió con un tope, lo mandó de vuelta al ring y cayó sobre él con su Molly Go Round. 1, 2 y 3. Ante tal resolución, supongo que Lewis y Rourke acabarán teniendo un mano a mano. Como epílogo, mientras Aaron Rourke celebraba su defensa, Kam Hendrix y Harley Riggins hicieron el amago de subir al ring. Otro día será. El que sí que subió fue Brooks Jensen, evidenciando su deseo de destronar a Rourke.

⇒ La nueva era de WWE EVOLVE se hizo muy visible esta semana, y se hará aún más la siguiente, ya sin Kali Armstrong. Parece que Max Abrams y Cía toman ahora el rol que tenían The Vanity Project, aunque Abrams no ostente el máximo cetro varonil de la marca. Y quiero volver a detenerme en el despido de Tyra Mae Steele, pues más allá de su «workrate», su estilo es poco común dentro de WWE EVOLVE y dentro de muchos otros productos. Tal vez Steele tuviera la mala fortuna de coincidir en espacio y tiempo con Kendal Grey. Por otra parte, se echa en falta en WWE EVOLVE un plantel de duplas serio.

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