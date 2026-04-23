El octavo episodio de la segunda «temporada» de WWE EVOLVE se emitió ayer miércoles 22 de abril, vía Tubi, grabado el pasado 20 de marzo desde el Performance Center de Orlando (Florida, EEUU).

Las únicas dos luchas anunciadas fueron dos duelos, Brooks Jensen vs. Cappuccino Jones en un «Bull Rope Match», y Kam Hendrix vs. Tate Wilder.

Además, Wendy Choo dio cuenta de quién sería su primera retadora, tras coronarse Campeona WWE EVOLVE en el anterior episodio.

► La nueva ola (II)

Cappuccino Jones y Brooks Jensen fueron los primeros en aparecer, con respectivas promos; desde fuera del Performance Center y entre bastidores del mismo. Jones, cappuccino en mano, dijo que nunca había competido en un «Bull Rope» y que lo saborearía bien. Jensen prometió dolor para Jones.

Ya en el ring del PC, Wendy Choo hizo acto de presencia como flamante nueva Campeona WWE EVOLVE. Luego de recordarnos que tuvo que ir a terapia y su camino hasta la gloria, reveló que Timothy Thatcher le había dejado elegir su primera retadora: Laynie Luck (actual Campeona WWE ID). Esta la acompañó en escena y se mostró agradecida, pero Nikkita Lyons interrumpió el momento de sororidad, apuntando que Choo sólo pudo vencerla de manera poco contundente, mediante una rodada de espaldas, mientras ella se deshizo de Tyra Mae Steele, Kali Armstrong y PJ Vasa. Entonces, Sloane Jacobs se unió a Lyons y juntas buscaron paliza contra las técnicas, saliendo escaldadas.

Viñeta de Romeo Moreno (Zozaya Forever para un servidor), volviendo a decir que la lucha libre es un arte y que él pretende dejar un legado con su estilo «freestyle» que honra su cultura española. Todo, mientras hacía un grafiti. «Sí, se puede». Simple, pero claro.

Kam Hendrix y Harley Riggins derrotaron a Tate Wilder y Luca Crusifino . Hendrix y Riggins fueron atacados por los técnicos cuando hacían su entrada, pues, en especial Wilder, se la tiene jurada a los rudos. Sobre el minuto de hostialidades dio comienzo oficialmente la lucha. Hendrix y Riggins se valieron de alguna que otra táctica sucia, como en la última secuencia, cuando Riggins, sin ser el miembro de la dupla en activo dentro del choque, provocó que Crusifino cayera de un esquinero y se diera con una de las cuerdas. Hendrix aprovechó la coyuntura y con su Lights, Kam, Action y el pin, puso de espaldas planas al otrora secuaz de Tony D’Angelo. ♠♠♠1/4 En las postrimerías, las dos duplas se miraron de manera intensa.

. Hendrix y Riggins fueron atacados por los técnicos cuando hacían su entrada, pues, en especial Wilder, se la tiene jurada a los rudos. Sobre el minuto de hostialidades dio comienzo oficialmente la lucha. Hendrix y Riggins se valieron de alguna que otra táctica sucia, como en la última secuencia, cuando Riggins, sin ser el miembro de la dupla en activo dentro del choque, provocó que Crusifino cayera de un esquinero y se diera con una de las cuerdas. Hendrix aprovechó la coyuntura y con su Lights, Kam, Action y el pin, puso de espaldas planas al otrora secuaz de Tony D’Angelo. En las postrimerías, las dos duplas se miraron de manera intensa. Harlem Lewis, en promo pregrabada, habló de su combate contra Aaron Rourke y Braxton Cole por el Campeonato WWE EVOLVE, que veremos el próximo miércoles. Si bien pareció respetar a Rourke, echó pestes sobre Cole por su condición de niño rico, exponiendo que él había tenido que trabajar desde pequeño. El proletariado unido jamás será vencido.

Kali Armstrong derrotó a Layla Diggs (con Masyn Holiday) . En menos de dos minutos, Armstrong saldó este duelo de realce (no anunciado de antemano) con su Kali Connection y la cuenta de tres. ♠♠1/4 Concluido, Armstrong retó a Tyra Mae Steele por lo ocurrido la semana pasada y esta quiso confrontarla, hasta que Timothy Thatcher puso orden y anunció que se enfrentarían en el próximo capítulo.

. En menos de dos minutos, Armstrong saldó este duelo de realce (no anunciado de antemano) con su Kali Connection y la cuenta de tres. Concluido, Armstrong retó a Tyra Mae Steele por lo ocurrido la semana pasada y esta quiso confrontarla, hasta que Timothy Thatcher puso orden y anunció que se enfrentarían en el próximo capítulo. Y nueva viñeta para Braxton Cole, mostrándose orgulloso de ser un privilegiado y tildando a Harlem Lewis de muerto de hambre. Cole dijo querer ser la mayor Superestrella de su generación. Me da que WWE quiere hacer de él una versión de MJF. Si no puedes comprarlo, cópialo, pensarán.

Tate Wilder, luego de perder en el primer combate del show, acusó a Kam Hendrix y Harley Riggings de trampear por cobardicas.

Turno para Aaron Rourke. El Campeón WWE EVOLVE reconoció que Harlem Lewis y Braxton Cole eran más fuertes y mejores atletas, pero que tal factor le motivaría de cara a darlo todo y retener el título.

BULL ROPE MATCH: Brooks Jensen derrotó a Cappuccino Jones . Max Abrams (Mike Cunningham), Jacari Ball (Jha’Quan McNair) y Santi Rivera (Jariel Rivera) estuvieron viendo el estelar en la zona VIP. Jensen atacó a Jones antes del toque inicial de campana. Duelo muy reñido, donde una mesa acabó rota, que tuvo sorpresita final: Abrams se salió de la zona VIP, luego de ciertos intercambios de insultos entre él y Jensen, y agarró el cencerro de este para golpear a Jones. Así, Jensen sólo tuvo que cubrirlo. Aunque la acción fuese buena, final un tanto desafortunado de la rivalidad Jensen vs. Jones. ♠♠♠1/2

. Max Abrams (Mike Cunningham), Jacari Ball (Jha’Quan McNair) y Santi Rivera (Jariel Rivera) estuvieron viendo el estelar en la zona VIP. Jensen atacó a Jones antes del toque inicial de campana. Duelo muy reñido, donde una mesa acabó rota, que tuvo sorpresita final: Abrams se salió de la zona VIP, luego de ciertos intercambios de insultos entre él y Jensen, y agarró el cencerro de este para golpear a Jones. Así, Jensen sólo tuvo que cubrirlo. Aunque la acción fuese buena, final un tanto desafortunado de la rivalidad Jensen vs. Jones. Como epílogo, Abrams siguió atacando a Jones, ayudado ahora por Ball y Rivera. It’s GAL salió para hacer leña del árbol caído y también fue tumbado, en su caso por CJ Valor (Jimmy House), quien también se unió a Abrams, Ball y Rivera. Parece que la nueva camada de WWE ID viene venenosa, punto que recalcan los comentaristas Peter Rosenberg y Blake Howard. Antes de concluir la emisión, se anunció que el próximo jueves veremos a Romero Moreno contra Chazz «Starboy» Hall.

⇒ Ayer, el protagonismo concedido a lo estrictamente «in-ring» se redujo respecto a anteriores ediciones de WWE EVOLVE. A cambio, fue un show muy centrado en vender lo que veremos dentro de seis días y en vender a las nuevas incorporaciones de WWE ID, luego de hacer lo propio con los fichajes de talentos europeos semanas atrás. Con todo, entretenido episodio que pasó volando, como resulta habitual.

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