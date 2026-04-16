El séptimo episodio de la segunda «temporada» de WWE EVOLVE se emitió ayer miércoles 15 de abril, vía Tubi, grabado el pasado 20 de marzo desde el Performance Center de Orlando (Florida, EEUU).

Como plato fuerte, conocimos sucesora de Kendal Grey en el trono femenil de la marca, mediante un «Eliminator Gauntlet» con Kali Armstrong, Wendy Choo, Laynie Luck, PJ Vasa, Nikkita Lyons, Tyra Mae Steele, Sloane Jacobs y Karmen Petrovic.

Completando el cartel, Max Abrams (antes Mike Cunningham) y Lince Dorado fueron contra Jacari Ball y Santi Rivera, además de producirse el debut de Mike D Vecchio, ahora bajo el aliterado nombre de Dorian Van Dux.

► Champ Choo

Karmen Petrovic, abriendo el capítulo entre bastidores, se anunció como última participante del Eliminator Gauntlet.

Ya sobre el ring, Aaron Rourke tuvo nuevo discursito. Primero habló de su defensa de la semana pasada y luego dio cuenta de Harlem Lewis, quien dijo que él lo estaba evitando, sugiriendo que tenía miedo de salir derrotado en un mano a mano. Así que Rourke instó a Lewis a presentarse, y este lo hizo, aunque declinó de inicio el ofrecimiento de golpiza. Seguidamente, turno para Braxton Cole, recién llegado que proclamó, como en sus primeras viñetas, que podría elevar el nivel de EVOLVE. Rourke, luego de responderle que tenía una cara muy golpeable, ofreció una Triple Amenaza, ante el enfado de Lewis. Todo acabó inevitablemente en golpiza, de la que Cole salió simbólico triunfante, posando con el Campeonato WWE EVOLVE.

Viñeta sobre Tristan Angels, que el pasado miércoles se estrenó con victoria ante Zozay… perdón, Romeo Moreno. Uno no se acostumbra a semejante tropelía. Angels relató su infancia en una granja y cómo los concursos de belleza le cambiaron la vida.

Jacari Ball y Santi Rivera (con It’s GAL) derrotaron a Lince Dorado y Max Abrams . CJ Valor (antes conocido como Jimmy House) estuvo viendo la lucha en la sección VIP. No le sentó muy bien el cambio de nombre al otrora Mike Cunningham, mientras It’s GAL sí empezó en positivo su labor de «couching» con Ball y Rivera. Punto detonado la semana pasada, cuando los cuatro implicados tuvieron un encontronazo en un gimnasio. Sobre los nueve minutos, un error de Abrams al hacer el relevo provocó la caída de Dorado de un esquinero. Rivera estuvo listo y rodó de espaldas al ex Lucha House Party. ♠♠♠1/2

. CJ Valor (antes conocido como Jimmy House) estuvo viendo la lucha en la sección VIP. No le sentó muy bien el cambio de nombre al otrora Mike Cunningham, mientras It’s GAL sí empezó en positivo su labor de «couching» con Ball y Rivera. Punto detonado la semana pasada, cuando los cuatro implicados tuvieron un encontronazo en un gimnasio. Sobre los nueve minutos, un error de Abrams al hacer el relevo provocó la caída de Dorado de un esquinero. Rivera estuvo listo y rodó de espaldas al ex Lucha House Party. Luchas para el próximo miércoles: Harley Riggins y Kam Hendrix vs. Tate Wilder y Luca Crusifino; Brooks Jensen vs. Cappuccino Jones en un «Bullrope». Y en dos semanas, Aaron Rourke defenderá el Campeonato WWE EVOLVE ante Harlem Lewis y Braxton Cole. Hablo en futuro, pero ya saben, todo se emitirá grabado.

Dorian Van Dux derrotó a Kai Kavari . El novato Kavari tiene pendiente estrenar su casillero particular en WWE EVOLVE, pues el pobre esta vez tuvo que vérselas con «The Belgian War Machine». Un Lariat, una Gutwrech Powerbomb y una Shooting Star le valieron a «DVD» (el público estadounidense, tan gustoso por las siglas, tardó medio minuto en empezar a corearlas) para consumar el pin sobre su rival. Me parece bien que se venda que Dux es muy poderoso, pero luchas tan cortas no benefician a nadie. ♠1/2

. El novato Kavari tiene pendiente estrenar su casillero particular en WWE EVOLVE, pues el pobre esta vez tuvo que vérselas con «The Belgian War Machine». Un Lariat, una Gutwrech Powerbomb y una Shooting Star le valieron a «DVD» (el público estadounidense, tan gustoso por las siglas, tardó medio minuto en empezar a corearlas) para consumar el pin sobre su rival. Me parece bien que se venda que Dux es muy poderoso, pero luchas tan cortas no benefician a nadie. Brooks Jensen, furioso con Cappuccino Jones (la semana pasada fue asaltado por este en la sección VIP), dijo que ajustarían cuentas mediante un «Bull Rope Match».

GAUNTLET ELIMINATOR POR EL CAMPEONATO FEMENIL WWE EVEOLVE (VACANTE): Wendy Choo derrotó a Kali Armstrong, Laynie Luck, PJ Vasa, Nikkita Lyons, Tyra Mae Steele, Sloane Jacobs y Karmen Petrovic para ganar el título. Layla Diggs, Masyn Holiday, Gianna Capri, Veronica Haven y Anya Rune estuvieron viendo el estelar en un monitor desde vestidores. Luck y Petrovic iniciaron las hostialidades, seguidas de Armstrong, Choo y Steele. Ninguna eliminación hasta la entrada de Steele, quien luego de salvar a Armstrong de una potencial cuenta de tres, colaboró con esta para eliminar a Petrovic. La sexta en salir fue Jacobs, y avispada ella, engañó a Luck haciéndola creer que colaborarían como Steele y Armstrong para sorprenderla con una rodada de espaldas. Aunque seguidamente, fue la tercera en caer tras la Kali Connection. Armstrong salvó a Steele del Dirty Snap de Choo, en compensación del salve anterior. Lyons fue la séptima en sumarse a la contienda, logrando poner de espaldas planas a Steele, fruto de un golpe fortuito que esta recibió de parte de Armstrong. PJ Vasa fue la última en implicarse (gracias a un combate ganado dos semanas atrás). Armstrong tenía virtualmente vencida a la samoana, pero Steele, rencorosa, distrajo a la ex Campeona WWE EVOLVE y Lyons sacó partido de ello Superkick mediante, para eliminarla. Y Lyons se apuntó una tercera eliminación, la de Vasa, con su Split Leg Drop y el pin, para finalmente ver cómo Choo reversaba su intento de Tiger Driver valiéndose de una Huracarrana y ser la última eliminada. Buen estelar, donde todas las protagonistas lucieron fuertes, si bien me sorprendió que Vasa, vendida como gran destructora, no eliminara ni a su tía. Merecida coronación de Choo. ♠♠♠3/4

Layla Diggs, Masyn Holiday, Gianna Capri, Veronica Haven y Anya Rune estuvieron viendo el estelar en un monitor desde vestidores. Luck y Petrovic iniciaron las hostialidades, seguidas de Armstrong, Choo y Steele. Ninguna eliminación hasta la entrada de Steele, quien luego de salvar a Armstrong de una potencial cuenta de tres, colaboró con esta para eliminar a Petrovic. La sexta en salir fue Jacobs, y avispada ella, engañó a Luck haciéndola creer que colaborarían como Steele y Armstrong para sorprenderla con una rodada de espaldas. Aunque seguidamente, fue la tercera en caer tras la Kali Connection. Armstrong salvó a Steele del Dirty Snap de Choo, en compensación del salve anterior. Lyons fue la séptima en sumarse a la contienda, logrando poner de espaldas planas a Steele, fruto de un golpe fortuito que esta recibió de parte de Armstrong. PJ Vasa fue la última en implicarse (gracias a un combate ganado dos semanas atrás). Armstrong tenía virtualmente vencida a la samoana, pero Steele, rencorosa, distrajo a la ex Campeona WWE EVOLVE y Lyons sacó partido de ello Superkick mediante, para eliminarla. Y Lyons se apuntó una tercera eliminación, la de Vasa, con su Split Leg Drop y el pin, para finalmente ver cómo Choo reversaba su intento de Tiger Driver valiéndose de una Huracarrana y ser la última eliminada. Buen estelar, donde todas las protagonistas lucieron fuertes, si bien me sorprendió que Vasa, vendida como gran destructora, no eliminara ni a su tía. Merecida coronación de Choo. Como epílogo, Timothy Thatcher entregó el Campeonato Femenil WWE EVOLVE a una emocionada Choo.

⇒ Sólida edición, muy centrada en el estelar, lógicamente, que a la vez vendió la siguiente defensa de Aaron Rourke ante el prometedor Braxton Cole y el viejo conocido Harlem Lewis. Por primera vez, hay dos campeones técnicos en WWE EVOLVE, lo que abre un panorama muy interesante de retadores. Cómo único pero, la forma en que se programó el debut de Dorian Van Dux; apreciación tal vez muy particular sobre los «squashes».

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It was truly an unexpected victory. Wendy Choo received applause from everyone, even those in the locker room#WWEEvolve pic.twitter.com/qtKPoxUzp6 — Eslam (@EslamRollins) April 16, 2026