Estrenando nueva tanda de grabaciones el pasado 20 de marzo, como siempre desde el Performance Center de Orlando (Florida, EEUU), WWE EVOLVE tuvo anoche nuevo episodio vía Tubi (EEUU).
Dos luchas se anunciaron para el episodio. En la principal, Aaron Rourke defendió por primera vez el Campeonato WWE EVOLVE, y lo hizo ante un recién llegado a la marca, Chazz «Starboy» Hall (mejor conocido como Starboy Charlie). En la otra, dos talentos se estrenaron en la marca enfrentándose entre ellos: Romeo Moreno (mejor conocido como Zozaya) y Tristan Angels (mejor conocido como Nathan Angel).
Además, hubo lucha a cuatro bandas con gladiadoras debutantes del programa WWE ID por un hueco en el Gauntlet que la próxima semana decidirá nueva Campeona WWE EVOLVE: Gianna Capri (mejor conocida como Valentina Rossi), Sloane Jacobs (mejor conocida como Notorious Mimi), Anya Rune (mejor conocida como Airica Demia) y Veronica Haven (mejor conocida como Fallyn Grey).
► Zozaya Forever
- Chazz «Starboy» Hall fue el protagonista de la apertura del show, con una promo entre bastidores en la que dijo aspirar a competir en WrestleMania próximamente, interrumpida por un incidente cercano. La cámara se movió para mostrar lo sucedido: Kam Hendrix y Harley Riggins habían apalizado a Tate Wilder y Luca Crusifino.
- Viñetas de los implicados en el primer combate de la velada. Tristan Angels (visto el pasado sábado en AAA) expuso básicamente que era muy guapo. Romero Moreno que era un artista y que crearía una obra maestra, seguido del «Sí, se puede». Este leitmotiv ya lo venía empleando en sus promos con RevPro.
- Tristan Angels derrotó a Romeo Moreno. Mucho apoyo para el español, que ya sólo por su entrada se ganó al respetable. El entusiasmo de Zozaya resulta contagioso, cosa que aquí llevamos comentando desde hace tiempo, y creo que incluso por encima de su calidad «in-ring», tal factor es el que lo llevará lejos en WWE. Duelo muy parejo hasta que sobre los ocho minutos, Angels, como buen rudo, provocó que Moreno cayera con la cara sobre las escaleras metálicas y luego lo remató volviéndole a planchar la cara, ahora sobre la lona, valiéndose de su rodilla derecha. Perdió el más guapo. ♠♠♠3/4
- Santi Rivera (mejor conocido como Jariel Rivera) y Jacari Ball (mejor conocido como Jha’Quan McNair) hicieron buenas migas con It’s GAL en vestidores.
- Laynie Luck y Nikkita Lyons se sentaron en la sección VIP para ver el siguiente punto del show.
- Byron Saxton presentó a Gianna Capri (mejor conocida como Valentina Rossi), Sloane Jacobs (mejor conocida como Notorious Mimi), Anya Rune (mejor conocida como Airica Demia) y Veronica Haven (mejor conocida como Fallyn Grey). Todas dejaron algunas palabras hasta que PJ Vasa salió a escena y proclamó que estaría encantada de darle una paliza a cualquiera de las recién llegadas. Vasa, recordemos, ganó un combate el pasado miércoles que le otorga el derecho de salir en último lugar en el Gauntlet de la próxima semana por el Campeonato Femenil WWE EVOLVE.
- Timothy Thatcher, muy ocupado con su labor de «foreman» de WWE EVOLVE, informó que Tate Wilder y Luca Crusifino estaba lesionados y no podrían competir en el programado combate contra Kam Hendrix y Harley Riggins. Además, añadió a Tyra Mae Steele al citado Gauntlet titular y reveló que Gianna Capri, Sloane Jacobs, Anya Rune y Veronica Haven se medirían por una plaza dentro del mismo encuentro.
- LUCHA A CUATRO BANDAS: Sloane Jacobs derrotó a Gianna Capri, Anya Rune y Veronica Haven. Considerando el número de competidoras implicadas, un choque algo breve, de apenas cinco minutos, donde Haven se rindió vía Siren Song (un Muta Lock). Me sorprendió aquí que no ganara Capri, la más experimentada de las cuatro. ♠♠♠ En las postrimerías, Kali Armstrong entró al ring, echó de él a dos de las derrotadas y antes de que fuese a hacer lo mismo con Jacobs, Laynie Luck se interpuso y hubo golpiza.
- Mientras Lince Dorado y Mike Cunningham entrenaban en un gimnasio (no se parecía al de mi barrio), It’s GAL, Santi Rivera y Jacari Ball los confrontaron y se detonó combate por parejas para el próximo capítulo.
- Antes de su lucha programada, Aaron Rourke se topó con Kam Hendrix y Harley Riggins y los dejó por los suelos con un par de palabritas, recordándoles que no eran campeones y él sí.
- CAMPEONATO WWE EVOLVE: Aaron Rourke (c) derrotó a Chazz «Starboy» Hall para retener el título. Previsiblemente, buen estelar, al nivel de los que pueden verse hoy día en una «indie» de primer nivel, que sirvió de impulso a Charlie aunque saliera perdedor. Como última secuencia, Hall intentó una Sunset Flip Bomb desde la tercera cuerda, Rourke pudo caer de pie y endosarle entonces una Meteora contra el esquinero, un Ushigoroshi y el Molly Go Round. 1, 2 y 3. ♠♠♠♠ Brooks Jensen estuvo viendo el combate en la sección VIP y fue atacado por Cappuccino Jones. Mucho VIP pero poca seguridad.
- Como epílogo, Harlem Lewis se reveló como aliado de Kam Hendrix y Harley Riggins mientras estos observaban el «main event» en un monitor.
⇒ Al cubrir cada semana WWE EVOLVE me vienen ecos de 205 Live y NXT UK, programas aquellos enmarcados también en un contexto de crisis creativa del «main roster», motivo parcial por el que durante un tiempo fueron oasis luchísticos. Si hoy, 2026, quieren consumir algo de WWE, les recomiendo este programa semanal, que nunca llega a durar una hora y siempre ofrece luchas sustanciosas. Tampoco está mal para quienes, como yo, conocen la escena «indie» y siguen las andanzas de Zozaya y Cía en el gigante estadounidense, pues lucen como si no hubieran dejado de ser agentes libres.
Molly go round!! Aaron Rourke defeats Starboy! This was such a great match. Both of them have crazy athleticism. It was fun to watch 🔥#WWEEvolve pic.twitter.com/3ALr3ym5qk— Seth Joseph (@SethJoseph95) April 9, 2026