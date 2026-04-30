Lo bueno y lo malo de AEW DYNAMITE 29 de abril 2026

AEW DYNAMITE 29 DE ABRIL 2026.— Este miércoles vimos un nuevo episodio de AEW Dynamite, cuyo estelar vimos a Darby Allin derrotando a Brody King para retener en el Campeonato Mundial AEW.

AEW DYNAMITE 29 DE ABRIL 2026

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Dynamite.

LO MALO

► 2- Rush vs. Steven Fuerte

Es obvio que están creciendo a Rush quizá para ser rival de Darby Allin, pero seguir usándolo en victorias aplastantes contra luchadores locales ya se vio mucho.

► 1- La lucha de las Brawling Birds

Una estrella de calificación y poco más de un minuto de duración tuvo esta lucha ante dos luchadoras locales que bien pudo eliminarse de un cartel que ya tenía otras seis luchas. Si el objetivo era hacer lucir a Hayter y Windsor, hay formas menos descaradas de hacerlo.

LO BUENO

► 2- Kevin Knight derrotó a MJF

La victoria fue la más importante en la carrera de Knight. La historia de la pierna lastimada, la resistencia de Knight y el giro final, ganando con un golpe bajo, hicieron de esta lucha una historia bien contada de principio a fin y que hace crecer a Knight como protagonista en AEW.

► 1- Darby Allin vs. Brody King

La lucha recibió cuatro estrellas y media, con un 9.0 en intensidad, y tuvo momentos brutales, en especial las caídas de Allin sobre muchas, muchas cosas, incluyendo el piso sin protección. Dos estilos que se complementan a la perfección y que le dieron a este Dynamite un cierre de lujo.