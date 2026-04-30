Stardom: Resultados «All Star Grand Queendom 2026» HATE pierde 3 títulos pero gana una integrante

Con 8015 espectadores, la asistencia superó con creces la del año pasado, convirtiendo a «All Star Grand Queendom 2026» en la función de Stardom con mayor asistencia de todos los tiempos.

► «All Star Grand Queendom 2026»

Ranna Yagami se confirmó como poseedora del Campeonato Future of Stardom al concretar la tercera defensa de su cetro, tras dominar a Ema Maishima.

Fuwa-chan consigió un importante resultado al imponerse a Saori Anou.

Con una emotiva ceremonia de despedida, Saki Kashima dijo adiós a los encordados, luego de catorce años como luchadora profesional.

En un duelo en modalidad deathmatch, Suzu Suzuki y Rina Yamashita lograron doblegar a la dupla de Maika y HANAKO.

A pesar de su mayor corpulencia, Megan Bayne no pudo derrotar a Syuri, quien logró la tercera defensa del Campeonato Femenil IWGP.

AZM y Miyu Amasaki se coronaron como nueva Campeonas Goddess of STARDOM al destronar a Natsuko Tora y Ruaka de HATE. Tora y Ruaka cayeron en su sexta defensa titular.

En la semifinal, Hanan se apoderó del Campeonato Wonder of Stardom al sorprender a Konami con una llave de sumisión. Cuando Hanan celebraba su victoria con sus compañeras de STARS, Bea Priestley la derribó con un Queen’s Landing. Luego, tomó el micrófono y Bea declaró que Hanan y STARS eran débiles y que ella se quedaría con el cinturón blanco. Acto seguido, se quitó el suéter, dejando al descubierto la camiseta de HATE.

En el turno principal, la Campeona World of Stardom, Saya Kamitani, expuso su título por décima vez ante el desafío de Sayaka Kurara. Se añadió una estipulación al combate que indicaba que, si Kamitani ganaba, la facción a la que pertenece Kurara, Cosmic Angels, debía disolverse. A pesar de un excelente desempeño, Saya Kamitani no pudo evitar caer ante la joven Kurara, con lo que llegó a su fin su reinado de 483 días. Maki Itoh desafió a la flamante monarca tras bambalinas.

Los resultados completos son:

Stardom «ALL STAR GRAND QUEENDOM 2026», 26.04.2026

Yokohama Arena

8,015 Espectadores – No Vacancy

0. Aya Sakura venció a Kikyo Furusawa (10:12) con un German Suplex Hold.

0. Matoi Hamabe y Kiyoka Kotatsu vencieron a Akira Kurogane y Anne Kanaya (6:06) con un Cross Armbreaker de Hamabe sobre Kanaya.

0. High Speed 6 Way Battle: Xena venció a Yuna Mizumori, Momo Kohgo, Lady C, Tomoka Inaba y Tabata (6:55) con un Thunder Roll sobre Mizumori

1. Special Singles Match: Maki Itoh venció a Natsupoi (10:14) con un Itoh Clutch.

2. Gauntlet Tag Match: Hazuki y Koguma vencieron a Saya Iida y Bea Priestley, a Ami Sohrei y Hina, a Starlight Kid y Mei Seira, a Waka Tsukiyama y Rian y a Rina y Azusa Inaba

1) Starlight Kid y Mei Seira vencieron a Waka Tsukiyama y Rian (1:25) con la Nagareboshi de Seira sobre Rian.

2) Starlight Kid y Mei Seira vencieron a Rina y Azusa Inaba (3:20) cuando Kid colocó espaldas planas a Inaba.

3) Ami Sohrei y Hina vencieron a Starlight Kid y Mei Seira (4:52) con un Mad Splash de Hina sobre Seira.

4) Saya Iida y Bea Priestley vencieron a Ami Sohrei y Hina (3:34) con un Lariat de Iida sobre Hina.

5) Hazuki y Koguma vencieron a Saya Iida y Bea Priestley (3:35) con la Hazukistral de Hazuki sobre Iida.

3. Future of Stardom Title: Ranna Yagami (c) venció a Ema Maishima (8:11) con la Tae ROCK defendiendo el título.

4. Special Singles Match: Fuwa-chan venció a Saori Anou (16:56) con la Jikiden Hazukistral.

– Saki Kashima Retirement Ceremony

5. Get Drunk on Pain!! Drunkards Crash Hardcore Match ~ Yokohama Edition: Suzu Suzuki y Rina Yamashita vencieron a Maika y HANAKO (19:41) con un German Suplex Hold de Suzuki sobre HANAKO.

6. IWGP Women’s Title: Syuri (c) venció a Megan Bayne (17:19) con la Ground Suzaku defendiendo el título.

7. Goddesses of Stardom Title: AZM y Miyu Amasaki vencieron a Natsuko Tora y Ruaka (c) (23:19) con la Tensei de Amasaki sobre Tora – Conquistando el título.

8. Wonder of Stardom Title: Hanan venció a Konami (c) (18:07) con un Wrist-Clutch Backdrop Hold – Conquistando el título

9. World of Stardom Title: Sayaka Kurara venció a Saya Kamitani (c) (27:05) con un Firebird Splash – Conquistando el título