Los protagonistas de la semana en WWE 3 al 9 de mayo 2026

Saludos lectores de SúperLuchas, bienvenidos una vez más a esta columna en la que presento a los luchadores que, en mi opinión, fueron los más destacados de la semana en WWE.

La semana del 3 al 9 de mayo de 2026 en WWE estuvo completamente marcada por WWE Backlash. El evento dejó cambios importantes en el panorama principal, consolidó nuevas figuras y reforzó a varias superestrellas rumbo al verano. Estos fueron los tres luchadores más destacados de la semana.

► Los protagonistas de la semana en WWE del 3 al 9 de mayo 2026

Roman volvió a demostrar por qué sigue siendo la figura dominante de WWE. En el evento principal de Backlash derrotó a Jacob Fatu y retuvo el Campeonato Mundial Peso Completo en una lucha extremadamente física y emocional. Lo más importante de Roman esta semana fue cómo WWE lo presentó narrativamente. Durante la construcción del combate se enfatizó que Fatu era probablemente el rival más destructivo que había enfrentado desde el regreso de The Bloodline. Eso permitió mostrar a un Roman más vulnerable de lo habitual, obligado a luchar desde la experiencia y la inteligencia táctica en lugar de simplemente dominar.

Iyo Sky tuvo posiblemente la actuación más completa de toda la división femenina esta semana. Su combate contra Asuka en Backlash fue mucho más que una defensa o una rivalidad cualquiera; se sintió como un choque entre dos generaciones de excelencia japonesa dentro de WWE. El tramo final fue excelente. Iyo escapó del Asuka Lock usando el impulso hacia las cuerdas y terminó conectando el Over the Moonsault después de sobrevivir a una lluvia de golpes. La sensación que dejó WWE fue muy clara Iyo ya no es solo una luchadora talentosa, sino parte esencial de la división femenina.

Bron Breakker salió de Backlash convertido oficialmente en una de las principales estrellas del futuro inmediato de WWE. Su victoria sobre Seth Rollins fue el tipo de triunfo diseñado para cambiar permanentemente la percepción de un luchador. Durante semanas, WWE construyó el combate alrededor de la idea de que Rollins representaba experiencia, inteligencia y adaptación, mientras Bron simbolizaba fuerza bruta y agresividad descontrolada.

► Combate de la semana

CAMPEONATO MUNDIAL PESO COMPLETO WWE: Roman Reigns (c) vs. Jacob Fatu – Backlash – 9 de mayo 2026

Fue el combate más grande y completo de la semana en WWE porque combinó narrativa familiar, violencia física, drama de campeonato y sensación real de cambio generacional. Desde el inicio, Jacob Fatu fue presentado como una amenaza distinta a cualquier rival reciente de Roman. No entró intimidado ni buscando sobrevivir; entró intentando destruir al campeón. Esa diferencia cambió completamente la dinámica habitual de las luchas de Reigns. El cierre fue excelente. Fatu intentó otro ataque aéreo decisivo, pero Roman esquivó y conectó una Spear brutal para retener el campeonato en el momento exacto.