Los protagonistas de la semana en AEW 3 al 9 de mayo 2026

Saludos lectores de SúperLuchas, bienvenidos una vez más a esta columna en la que presento a los luchadores que, en mi opinión, fueron los más destacados de la semana en AEW.

La semana del 3 al 9 de mayo de 2026 fue una de las más importantes del año para AEW. Entre el especial conjunto de Dynamite/Collision y el evento temático AEW Fairway to Hell, varios luchadores elevaron su nivel, pero tres nombres dominaron claramente la conversación.

► Los protagonistas de la semana en AEW del 3 al 9 de 2026

Darby fue el hombre de la semana en AEW. No solo defendió exitosamente el Campeonato Mundial ante Kevin Knight en Dynamite, sino que cerró la semana sobreviviendo a PAC en el evento principal de Fairway to Hell. La defensa contra PAC fue especialmente importante porque AEW presentó a un Darby agotado, golpeado y constantemente perseguido por nuevos retadores. Aun así, volvió a resistir y retuvo el campeonato con el Coffin Drop en una lucha intensa y física.

El gran ascenso de la semana fue el de Mark Davis. En Fairway to Hell derrotó a Jack Perry y ganó el Campeonato Nacional de AEW, consiguiendo probablemente la victoria más importante de su carrera individual en la empresa. La lucha mostró a Davis como una máquina de poder brutal. Aunque Perry tuvo grandes momentos ofensivos, Davis controló el ritmo físico del combate y terminó aprovechando la interferencia de Ricochet y Don Callis para rematar al campeón con un piledriver devastador.

Moxley volvió a sentirse indispensable esta semana. Su victoria sobre Juice Robinson en el especial de Dynamite/Collision mantuvo intacta su imagen de luchador imparable y violento. Pero lo más importante fue su papel en la historia con Will Ospreay y los Death Riders. Moxley está funcionando como líder ideológico dentro de AEW, moldeando a Ospreay mediante castigo físico y presión psicológica. Esa narrativa fue una de las más comentadas de la semana entre fans y analistas.

► Combate de la semana

Darby Allin vs. PAC — Campeonato Mundial AEW — AEW Collision Fairway to Hell – 9 de mayo 2026

Fue la lucha que mejor combinó intensidad, narrativa y atmósfera durante toda la semana en AEW. Darby Allin llegó completamente desgastado tras semanas de defensas exigentes, mientras PAC entró con la agresividad y precisión de alguien decidido a destruir físicamente al campeón. El momento clave llegó cuando PAC lanzó a Allin desde las gradas hacia una mesa y parecía tener el campeonato ganado, pero Darby logró darle golpe bajo a PAC para retener el título. La reacción del público terminó elevando todavía más el cierre del combate