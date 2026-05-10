Los protagonistas de la semana en AEW 3 al 9 de mayo 2026

por
Darby Allin

Saludos lectores de SúperLuchas, bienvenidos una vez más a esta columna en la que presento a los luchadores que, en mi opinión, fueron los más destacados de la semana en AEW.

La semana del 3 al 9 de mayo de 2026 fue una de las más importantes del año para AEW. Entre el especial conjunto de Dynamite/Collision y el evento temático AEW Fairway to Hell, varios luchadores elevaron su nivel, pero tres nombres dominaron claramente la conversación.

► Los protagonistas de la semana en AEW del 3 al 9 de 2026

1- Darby Allin 

Los protagonistas de la semana en AEW

Darby fue el hombre de la semana en AEW. No solo defendió exitosamente el Campeonato Mundial ante Kevin Knight en Dynamite, sino que cerró la semana sobreviviendo a PAC en el evento principal de Fairway to Hell. La defensa contra PAC fue especialmente importante porque AEW presentó a un Darby agotado, golpeado y constantemente perseguido por nuevos retadores. Aun así, volvió a resistir y retuvo el campeonato con el Coffin Drop en una lucha intensa y física.

2- Mark Davis

AEW Fairway to Hell

El gran ascenso de la semana fue el de Mark Davis. En Fairway to Hell derrotó a Jack Perry y ganó el Campeonato Nacional de AEW, consiguiendo probablemente la victoria más importante de su carrera individual en la empresa. La lucha mostró a Davis como una máquina de poder brutal. Aunque Perry tuvo grandes momentos ofensivos, Davis controló el ritmo físico del combate y terminó aprovechando la interferencia de Ricochet y Don Callis para rematar al campeón con un piledriver devastador.

3-Jon Moxley

Moxley volvió a sentirse indispensable esta semana. Su victoria sobre Juice Robinson en el especial de Dynamite/Collision mantuvo intacta su imagen de luchador imparable y violento. Pero lo más importante fue su papel en la historia con Will Ospreay y los Death Riders. Moxley está funcionando como líder ideológico dentro de AEW, moldeando a Ospreay mediante castigo físico y presión psicológica. Esa narrativa fue una de las más comentadas de la semana entre fans y analistas.

► Combate de la semana 

Darby Allin vs. PAC — Campeonato Mundial AEW — AEW Collision Fairway to Hell – 9 de mayo 2026

AEW Fairway to Hell

Fue la lucha que mejor combinó intensidad, narrativa y atmósfera durante toda la semana en AEW. Darby Allin llegó completamente desgastado tras semanas de defensas exigentes, mientras PAC entró con la agresividad y precisión de alguien decidido a destruir físicamente al campeón. El momento clave llegó cuando PAC lanzó a Allin desde las gradas hacia una mesa y parecía tener el campeonato ganado, pero Darby logró darle golpe bajo a PAC para retener el título. La reacción del público terminó elevando todavía más el cierre del combate

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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