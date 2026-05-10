Primer vistazo: Cartelera AEW Collision 16 de mayo 2026

AEW Collision se presento en el SoFi Center en Palm Beach Gardens, Florida, y entre otras cosas vimos a Darby Allin retener el Campeonato Mundial AEW.

► En el episodio de AEW Collision del 9 de mayo vimos:

CAMPEONATO NACIONAL AEW: Mark Davis venció a ‘Jungle’ Jack Perry (*** 1/2) Divine Dominion (Megan Bayne y Lena Kross) vencieron a Ruthie Slay y Rachel Ley (* 1/2) ‘Speedball’ Mike Bailey venció a Kiran Grey (**) CAMPEONATO MUNDIAL AEW: Darby Allin (c) retuvo ante PAC (**** 1/2)

► Cartelera AEW Collision 16 de mayo 2026

El próximo episodio de AEW Collision se presentará el 16 de mayo 2026 en el Wicomico Civic Center en Salisbury, Maryland, coliseo con capacidad para 6,000 aficionados.

No hay combates anunciados