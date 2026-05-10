Primer vistazo: Cartelera AEW Collision 16 de mayo 2026

AEW Collision se presento en el SoFi Center en Palm Beach Gardens, Florida, y entre otras cosas vimos a Darby Allin retener el Campeonato Mundial AEW.
► En el episodio de AEW Collision del 9 de mayo vimos:
- CAMPEONATO NACIONAL AEW: Mark Davis venció a ‘Jungle’ Jack Perry (*** 1/2)
- Divine Dominion (Megan Bayne y Lena Kross) vencieron a Ruthie Slay y Rachel Ley (* 1/2)
- ‘Speedball’ Mike Bailey venció a Kiran Grey (**)
- CAMPEONATO MUNDIAL AEW: Darby Allin (c) retuvo ante PAC (**** 1/2)
- Mark Davis destrona a ‘Jungle’ Jack Perry y se convierte en el nuevo Campeón Nacional AEW
- Darby Allin sobrevive a la brutalidad de PAC y retiene el Campeonato Mundial AEW
► Cartelera AEW Collision 16 de mayo 2026
El próximo episodio de AEW Collision se presentará el 16 de mayo 2026 en el Wicomico Civic Center en Salisbury, Maryland, coliseo con capacidad para 6,000 aficionados.
- No hay combates anunciados
|Información del Evento
|Fecha
|Sábado 16 de mayo de 2026
|Hora (CDMX)
|7:00 PM
|Transmisión
|TBS / HBO Max (Estados Unidos) | Fox Sports MX (México)
|Sede
|Wicomico Civic Center, Salisbury, Maryland
|Capacidad
|6,000 espectadores