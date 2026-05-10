Primer vistazo: Cartelera LUCHA LIBRE AAA 16 de mayo 2026

Lucha Libre AAA se presentó el sábado 9 de mayo 2026 en el Auditorio Jose Maria Arteaga en Querétaro, México, y entre otras cosas vimos el debut en el ring de AAA de La Catalina.

► En el episodio de Lucha Libre AAA del 9 de mayo vimos:

Lince Dorado venció a Octagón Jr. y Cruz del Toro vs. (****) La Catalina venció a Jessy Jackson (***)

► Cartelera Lucha Libre AAA 16 de mayo 2026

El próximo episodio de Lucha Libre AAA se presentara el 16 de mayo 2026 en el Gimnasio Municipal en San Luis Río Colorado, Sonora, México, arena con capacidad para 1,000 aficionados.

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