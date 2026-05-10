Primer vistazo: Cartelera LUCHA LIBRE AAA 16 de mayo 2026

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Lucha Libre AAA se presentó el sábado 9 de mayo 2026 en el Auditorio Jose Maria Arteaga en Querétaro, México, y entre otras cosas vimos el debut en el ring de AAA de La Catalina.

► En el episodio de Lucha Libre AAA del 9 de mayo vimos:

  1. Lince Dorado venció a Octagón Jr. y Cruz del Toro vs.  (****)
  2. La Catalina venció a Jessy Jackson (***)

► Cartelera Lucha Libre AAA 16 de mayo 2026

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El próximo episodio de Lucha Libre AAA se presentara el 16 de mayo 2026 en el Gimnasio Municipal en San Luis Río Colorado, Sonora, México, arena con capacidad para 1,000 aficionados.

  • No hay combates anunciados todavía
Información del Evento
Fecha Sábado 16 de mayo de 2026
Hora (CDMX) 8:00 PM
Transmisión FOX
Sede Gimnasio Municipal, San Luis Río Colorado, Sonora, México
Capacidad 1,000 espectadores

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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