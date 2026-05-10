El punto de WWE Backlash 2026, evento premium celebrado ayer, que más está dando de qué hablar, tiene como protagonista a Asuka. La gladiadora fue derrotada por IYO SKY en el penúltimo combate de la noche, y puede que para ella resultase su último en WWE.

Y es que muchos comentan el momento que Asuka y SKY compartieron en las postrimerías, con ambas muy emocionadas, o las declaraciones de Big E en el post-show, lanzando la pregunta de si vimos la despedida competitiva de la antes conocida como Kana. Pero ya antes del combate, esta publicó una interesante imagen en redes sociales, acompañada de la canción «My Way».

Por si fuera poco, en las últimas horas, SKY alimenta la rumorología.

私たちの物語は、今日の試合で最終章。

試合が終わった瞬間、いろんな感情で胸がいっぱいになりました。



ASUKAさんと出会えたこと、

同じ時間を過ごせたこと、

近くでたくさんのことを学べたこと

私にとってかけがえのない宝物です。



Thank you so much ASUKA-San



We love you ASUKA-San❣️… pic.twitter.com/VMBGxH6m4N — IYO SKY (@Iyo_SkyWWE) May 10, 2026

«Nuestra historia llega a su capítulo final con el encuentro de hoy. En el instante en que terminó el combate, mi corazón se llenó de todo tipo de emociones. «El haber conocido a ASUKA-san, el haber compartido el mismo tiempo con ella, el haber aprendido tantas cosas… Todo eso es un tesoro irremplazable para mí. «Muchas gracias, ASUKA-San «Te queremos, ASUKA-San»

► 10 años de Asuka

Tengan o no que ver los nuevos contratos impuestos por TKO o se trate de una decisión ajena a lo económico y Asuka quiera colgar las botas, sí parece claro que su tiempo en WWE ha concluido.

La veterana cierra una década de trayectoria con el gigante estadounidense, al que se unió allá por 2015, si bien sus primeros combates allí no se darían hasta comienzos de 2016. En su debut oficial conquistó el Campeonato NXT, protagonizando el reinado más longevo en la historia de la marca e iniciando una racha de imbatibilidad extendida hasta WrestleMania 34; véase, un total de 914 días, algo igualmente inédito en el producto.

Asuka conquistó, claro está, más títulos ya bajo los focos del elenco principal, pero la gran valía de su estancia, incluso por delante de sus grandes luchas, fue abrir la puerta a otras contrataciones de talentos procedentes de Japón en WWE: Shinsuke Nakamura, Kairi Sane, IYO Sky… Sin duda, la figura nipona de mayor relevancia que ha competido para la empresa.