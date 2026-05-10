Darby Allin sobrevive a la brutalidad de PAC y retiene el Campeonato Mundial AEW

En una de las defensas más brutales de su reinado, Darby Allin logró retener el Campeonato Mundial AEW ante PAC en un combate que llevó la violencia a todos los rincones del recinto que albergo Fairway to Hell.

► Momentos clave

Apenas sonó la campana, Allin se salió del ring e invitó a PAC a luchar en la zona del campo de golf. PAC intentó aplicarle un súplex sobre la trampa de arena, pero no lo logró. Allin se lo llevó con un Code Red sobre la misma trampa y poco después lo mandó de regreso con unas patadas voladoras. La trampa de arena siguió siendo escenario de la lucha. PAC se llevó a Allin con un súplex pecho con pecho y luego le puso una Brutalizer. Posteriormente, lo elevó en press militar arrojándolo sobre la arena.

Por fin la acción regresó al ring. PAC siguió martirizando a Allin hasta que éste pudo aplicar un Scorpion Death Drop. Allin subió a las alturas, pero PAC lo bajó con un tremendo Super Falcon Arrow que solo dio dos segundos. PAC colocó a Allin sobre una mesa afuera del encordado y se lanzó con Shooting Star Press, pero Allin se quitó en el último instante. Rápidamente, Allin subió a PAC al ring y le aplicó el Scorpion Death Lock.

PAC alcanzó las cuerdas para romper la dolorosa llave y luego pidió que llegaran tres de los Death Riders: Marina Shafir, Daniel García y Wheeler Yuta, quienes comenzaron a armar una torre de mesas en el pasillo. Mientras tanto, PAC aplicó un martinete Tombstone a Allin sobre las escaleras metálicas.

PAC cargó a Allin y se lo llevó al backstage. Subió con él las escaleras para llegar a la zona de gradas… ¡Y desde arriba lo arrojó sobre las mesas!

PAC llevó al inerte Allin hasta el ring y lo cubrió… Pero Allin rompió la cuenta de manera milagrosa. Marina Shafir le pasó a PAC el cinturón de campeonato, pero con el réferi distraído, Allin fauleó a PAC, lo golpeó con el título y lo remató para retener.

Darby Allin está logrando defensas increíbles. ¿Pero hasta cuándo su cuerpo podrá aguantar este ritmo?