DDT: Resultados «Sapporo Golden Battle 2026» Lucha por título de tercias

«Sapporo Golden Battle 2026» fue la función que por segundo día consecutivo presentó DDT Pro Wrestling en Sapporo.

► «Sapporo Golden Battle 2026»

En batalla de tercias, el combinado de Jun Akiyama, Kumadori y Noriyuki Yoshida se impuso a DAMNATION T.A (Daisuke Sasaki, Hideki Okatani y MJ Paul).

El evento semiestelar fue patrocinado por Sapporo Studio Five, un estudio de fotografía, por lo que el combate tuvo una regla especial donde las cuentas de tres y las sumisiones solo contaban si las poses parecían muy artísticas. Saki Akai trabaja frecuentemente con el estudio, por lo que participó en el combate como comentarista invitada especial. A pesar de haber estado retirada durante dos años y medio, sintió la necesidad de volver al ring y poco a poco redescubrió sus habilidades de lucha libre. Bloqueó el ataque Gongitsune de Antonio Honda y lo redirigió hacia Chris Brookes . Esto provocó que Brookes atacara a Akai en represalia, pero ella evitó la Mantis Religiosa e incluso aplicó la Quetzalcóatl a Brookes. To-y venció a Honda y su premio fue una sesión de fotos gratuita en Sapporo Studio Five la próxima vez que visite la zona.

En la batalla principal, Strange Love Connection (KANON, MAO y Viento Maligno) impusieron un gran bloqueo mental a Yuya Koroku antes de que comenzara la lucha por el Campeonato de Tercias KO-D . KIMIHIRO provocó a Koroku con un rap y luego lo animó a responder de la misma manera. Sin embargo, Koroku no pudo hacerlo y quedó conmocionado por este bloqueo mental. KIMIHIRO intentó hacerlo de nuevo, pero Takeshi Masada lo hizo callar y paleyouth atacó a SLC para comenzar la lucha. Los campeones retuvieron los cinturones cuando Masada cubrió a Viento Maligno para ganar.

Los resultados completos son:

DDT «SAPPORO GOLDEN BATTLE 2026», 02.05.2026

Sapporo Sun Plaza

1. Junta Miyawaki y Yukio Naya vencieron a Kazuma Sumi y Yuki Ishida (9:32) con un Sunshine Driver de Miyawaki sobre Ishida.

2. 3 Way Reverse Lumberjack Match: Danshoku Dieno venció a Kazuki Hirata y Akito (7:42) por 5-Count Countout.

3. Tomimitsu Matsunaga y Masami Inahata vencieron a Tomoya y Hinata Kasai (7:39) con un Crab Hold de Inahata sobre Kasai.

4. Special Six Man Tag Match: Jun Akiyama, Noriyuki Yoshida y Kumadori vencieron a Daisuke Sasaki, Hideki Okatani y MJ Paul (11:38) con un Front Necklock de Akiyama sobre Paul.

5. Special Six Man Tag Match ~ Art is a Battle! Rules: Yuki Ueno, Shunma Katsumata y To-y vencieron a Chris Brookes, HARASHIMA y Antonio Honda (15:01) con un Kojima Impact de To-y sobre Honda.

6. KO-D Six Man Tag Team Title: Takeshi Masada, Yuya Koroku y Daichi Sato (c) vencieron a MAO, KANON y Viento Maligno c/KIMIHIRO (22:49) con la Chikara KOBU Mukimuki de Masada sobre Maligno defendiendo el título.