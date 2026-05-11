Resultados Tyris Wrestling: Sobrecarga

Repitiendo en la Sala Zulú Klub de Aldaia (Valencia, España), Tyris Wrestling celebró este pasado 26 de abril su tercer show de 2026, Sobrecarga.

Como lucha principal, Francisco defendió el Campeonato Mediterráneo de la promotora ante su colega Raúl Cruz. Además, se puso en juego el Campeonato PWE de Euskal Herria, con Herio buscando conservar su cetro ante seis retadores: Alexa Jade, Bushido, Ethan Watson, Gabriel Grip, Jordan Wolff, Lucio y Zarcos.

Completando el cartel anunciado, La Lista Negra (Joey Torres, Sito Sánchez y Caldera) fueron contra Gin El Libertario y sus secuaces, Iker Navarro se midió a Ruby Ruiz y AMIR hizo lo propio con Edu Rodríguez.

Varios combates de Sobrecarga pueden verse gratuitamente en el canal de YouTube de Tyris Wrestling.

► Una historia de amor

Iker Navarro derrotó a Ruby Ruiz. Buscaba Ruiz recuperar un poco de pulso competitivo, tras no conocer la victoria desde el pasado diciembre, pero «el Famoso» se impuso.

CAMPEONATO PWE DE EUSKAL HERRIA, LUCHA A SIETE BANDAS: Herio (c) derrotó a Alexa Jade, Bushido, Ethan Watson, Lucio, Gabriel Grip y Jordan Wolff para retener el título. Quinta defensa de Herio desde que se coronara campeón durante el evento Urtemuga 2 de PWE, el pasado enero.

AMIR derrotó a Edu Rodríguez. Inquina acumulada durante los últimos meses desembocó aquí. Visible por cómo salió Rodríguez, sin conceder un palmo de terreno a AMIR, quien pudo salirse de tal dominio gracias a que su rival tuvo un percance en la pierna izquierda, foco durante el resto del combate. Rodríguez recurrió a las cuerdas en varias ocasiones para no rendirse y en sacando fuerzas de flaqueza, endosó una Busaiku Knee a AMIR, pero el marroquí puso una pierna en la primera cuerda durante el pin. Tras ello, la pierna tocada de Rodríguez no dio para más y AMIR se la dobló como si fuera de goma. Rodríguez tocó la primera cuerda, pero AMIR lo arrastró al centro del ring y «el Temerario» palmeó la lona. ♠♠♠1/4

La Lista Negra (Joey Torres, Sito Sánchez y Caldera) derrotaron a Gin El Libertario, Guillermo y TJ Charles. En Foc I Flama, anterior show de Tyris, El Libertario consiguió retener el Campeonato Absoluto de Tyris (renombrado por él mismo Campeonato Catalán de Tyris) frente a Sánchez, con la inestimable ayuda de dos enmascarados. Antes del toque de campana, El Libertario tomó el micro y se vanaglorió de haber vencido ya a Sánchez, Torres y Caldera, recalcando ser el Campeón Catalán de Tyris Wrestling y lanzando a sus secuaces. Estos se quitaron la máscara: eran Guillermo y TJ Charles. En Lucha Libre Rebelión y en Resist Pro Wrestling, El Libertario y Charles forman alianza; no así Guillermo, que en los últimos meses se «independizó» de los Enemigos de la Rebelión, facción de la primera promotora. Torres, Sánchez y Caldera tuvieron ocasión de finiquitar la contienda en los compases iniciales con la Combi Completa, pero los rudos salvaron a El Libertario. Sobre los cinco minutos de pugna, la lucha ya tomó la forma «tag» al uso, y en el turno de Caldera, «el Prospecto» repartió de lo lindo. Otra vez, La Lista Negra tuvo a El Libertario virtualmente vencido con un remate conjunto y otra vez, Guillermo y Charles le salvaron. Seguidamente, los rudos emboscaron a Torres con un remate conjunto de cosecha propia y «la Superestrella de acción» «kickeó» en 2.99. Finalmente, luego de tumbar a Guillermo y Charles con un doble Lariat, Caldera le dio jarabe de palo a El Libertario y mediante una Super Combi Completa, fue puesto de espaldas planas. ♠♠♠1/2 En las postrimerías, Caldera tomó el micro y dijo que sería el siguiente retador de El Libertario por la máxima presea de Tyris.

Antes del estelar, Martí Ubach hizo acto de presencia, interrumpiendo al anunciador y dando cuenta del combate por equipos que tendrá contra Míster Ego en la siguiente cita de Tyris, Expedición, el 17 de mayo. Entonces, El Cuchu apareció y envió un mensaje a Ubach de parte del tal Míster Ego, quien quiso disculparse por no poder asistir al show que nos ocupa, dando paso a otro compañero de su equipo: Noah Santillana. Mientras, Ubach dio la bienvenida a uno de sus socios de armas: Javi «El Incancelable». Y se armó combate.

Martí Ubach y Javi «el Incancelable» derrotaron a El Cuchu y Noah Santillana. Los técnicos tundieron a Ubach y Javi en los compases iniciales, pero el oportunismo y las guarrerías de los rudos hicieron que estos tomaran el control, escupitajo incluido a la camiseta del Cuchu FC. Santillana, con un «hot tag», equilibró la balanza y dispuso a Ubach para que recibiera el remate de Cuchu (Saque de Esquina), pero el «Hijoput* de Andorra» pudo zafarse y mediante la ayuda de Javi, sacó al «Spanish Dragon» del ring. Ya en desventaja, Cuchu fue bajado del esquinero de mala manera y rematado con el combo Claymore Kick + Regal-plex. ♠♠♠1/4

CAMPEONATO MEDITERRÁNEO DE TYRIS WRESTLING: Raúl Cruz derrotó a Francisco (c) para ganar el título. Mucha historia en este estelar. Duelo entre mejores amigos, Cruz dijo estar cansado de no poder demostrar que era un luchador del mismo nivel que Francisco, y por ello, lo retó en el show Imperium de Tyris, bajo la amenaza de retirarle la palabra y colgar las botas si no le concedía su oportunidad. Impulsado por el apoyo del respetable, Cruz salió como una exhalación, pero pronto, el duelo se puso muy parejo, aunque con cierta ventaja de Francisco, que tuvo varias cuentas cercanas al tres y fue capaz de cercenar los «comebacks» de su rival. Sin embargo, en los últimos compases, motivado por cierta falta de respeto de Francisco, «Perro Loco» se repuso de un V-Trigger, y en una buena secuencia, se sacó un RKO, luego un rodillazo en la nuca y por último un Corkscrew. 1, 2 y 3: nuevo campeón. Primer título en la carrera de Cruz, este puso fin a un reinado de 357 días. ♠♠♠1/2 Acabado el encuentro, Francisco entregó el oro a Cruz y ambos se abrazaron.