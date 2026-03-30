Resultados Tyris Wrestling: Foc I Flama

Enmarcado en las recientes Fallas de Valencia, Foc I Flama fue este pasado 15 de marzo el segundo evento de Tyris Wrestling en 2026, desde la Sala Zulú Klub de Aldaia (Valencia, España).

Como plato fuerte, un duelo entre Gerard García y Noah Santillana, con la estipulación, determinada por El Tío Voro, que el perdedor debía abandonar Tyris Wrestling,

Además, ya comentado en SUPERLUCHAS, Foc I Flama acogió el debut sobre la escena española de Ricky Sosa, el más reciente fichaje de TNA, siendo parte de una lucha a seis bandas contra Joey Torres, TJ Charles, Iker Navarro, Caldera y Sebastián Álvarez con oportunidad titular sobre la mesa.

Completando el cartel, Gin El Libertario buscó conservar el Campeonato Absoluto de Tyris (renombrado por él mismo Campeonato Catalán de Tyris) frente a Sito Sánchez sin descalificación mediante, Los Chestertives hicieron lo propio con el Campeonato por Equipos de Tyris ante AMIR, Edu Rodríguez y Ruby Ruiz, mientras Bushido se midió a Javi El Incancelable.

Varias luchas de Foc I Flama están disponibles para su visionado en el canal de YouTube de Tyris.

► Hasta las cenizas

CAMPEONATO POR EQUIPOS DE TYRIS: Los Chestertives (Chester, Chester Ciego e Ethan Watson) (c) derrotaron a AMIR, Edu Rodríguez y Ruby Ruiz para retener el título . Habitual punto de comedia en los shows de Tyris, esta lucha fue consecuencia de que AMIR exigiera una oportunidad titular a El Tío Voro y este se la concediera, pero teniendo que formar equipo con dos de sus principales rivales. El olor a cerveza que desprendía Ruiz hizo que Chester Ciego pudiera evitar varios de sus golpes y lanzarle algunos ataques, como el Five Knuckle Shuffle. Y Ruiz acabó encajando la cuenta de tres, luego de que AMIR y Rodríguez, quienes ya se guardaban tensiones previas, acabaran enzarzados entre ellos. El combo 619 de Chester + Snapmare Driver de Watson permitió que los Chestertives prolongaran su reinado, que ya alcanza los cinco meses. ♠♠ 3/4

. Habitual punto de comedia en los shows de Tyris, esta lucha fue consecuencia de que AMIR exigiera una oportunidad titular a El Tío Voro y este se la concediera, pero teniendo que formar equipo con dos de sus principales rivales. El olor a cerveza que desprendía Ruiz hizo que Chester Ciego pudiera evitar varios de sus golpes y lanzarle algunos ataques, como el Five Knuckle Shuffle. Y Ruiz acabó encajando la cuenta de tres, luego de que AMIR y Rodríguez, quienes ya se guardaban tensiones previas, acabaran enzarzados entre ellos. El combo 619 de Chester + Snapmare Driver de Watson permitió que los Chestertives prolongaran su reinado, que ya alcanza los cinco meses. ♠♠ Bushido derrotó a Javi el Incancelable .

. CAMPEONATO CATALÁN DE TYRIS, LUCHA SIN DESCALIFICACIÓN: Gin El Libertario (c) derrotó a Sito Sánchez para retener el título . El Libertario volvió a vencer a un Sánchez que tuvo su revancha tras perder la presea el pasado noviembre en el evento Haciendo Lo Nuestro.

. El Libertario volvió a vencer a un Sánchez que tuvo su revancha tras perder la presea el pasado noviembre en el evento Haciendo Lo Nuestro. LUCHA A SEIS BANDAS POR UNA OPORTUNIDAD TITULAR: Ricky Sosa derrotó a Joey Torres, TJ Charles, Iker Navarro, Caldera y Sebastián Álvarez . Gran recibimiento el que tuvo Sosa en su debut sobre la escena española. Charles y Navarro ejercieron de rudazos y trabajaron juntos durante varios puntos del choque, hasta que el irlandés quiso robarle un pin a «el Cazador». Todos pudieron brillar, especialmente en el último compás, como Torres, con un Spanish Fly sobre Sosa apoyándose en la espalda de Charles, o Álvarez, reversando un intento de Blue Thunder Bang de Sosa para convertirlo en un Destroyer. Sin embargo, en su siguiente interacción con Sosa, este le devolvió la jugada, evitando una Lethal Injection para convertirla en su Blue Thunder Bang y ponerlo de espaldas planas. ♠♠♠ 3/4

. Gran recibimiento el que tuvo Sosa en su debut sobre la escena española. Charles y Navarro ejercieron de rudazos y trabajaron juntos durante varios puntos del choque, hasta que el irlandés quiso robarle un pin a «el Cazador». Todos pudieron brillar, especialmente en el último compás, como Torres, con un Spanish Fly sobre Sosa apoyándose en la espalda de Charles, o Álvarez, reversando un intento de Blue Thunder Bang de Sosa para convertirlo en un Destroyer. Sin embargo, en su siguiente interacción con Sosa, este le devolvió la jugada, evitando una Lethal Injection para convertirla en su Blue Thunder Bang y ponerlo de espaldas planas. ♠♠♠ EL PERDEDOR DEBE ABANDONAR TYRIS: Noah Santillana derrotó a Gerard García . Mucha historia aquí. En el anterior show de Tyris, Imperium, Santillana pretendía colgar las botas, pero García alegó que así estaba tirando por tierra su legado, luego de que el valenciano lo venciera años atrás en un duelo de reglas puras. Santillana no quiso de inicio, pero García mentó a la madre fallecida de Santillana y entonces ya hubo choque. García siempre ha sido un luchador excelente, con una capacidad para sacarse llaves de la nada que pocos coetáneos suyos tienen. Ejemplo: sobre los ocho minutos de encuentro, logró zafarse de Santillana, que lo golpeaba en posición de Bulldog Choke invertido, valiéndose de unas pinzas para seguidamente atacar su tobillo derecho mediante un agarre cruzado. La ofensiva de García sobre el tobillo izquierdo de Santillana resultó constante, y esto provocó que la lucha luciera lenta en algunos puntos, pero compensada con intensidad… y realismo, pues el «selling» de Santillana fue ejemplar, lejos del que se observa en multitud de combates hoy día. Hubo un punto «controvertido» cuando García tenía puesto de espaldas planas a Santillana y la réferi Daphne Cepeda no contó hasta tres, alegando que uno de los hombros del «Spanish Dragon» estaba despegado, provocando el enfado del «Mejor luchador técnico de la Comunidad Valenciana». Esto derivó en una discusión y un golpe fortuito a Cepeda por parte de Santillana, coyuntura que García aprovechó para defenestrar el tobillo de marras empleando una silla. Pero Santillana se repuso y tras dos rodillazos con su pierna mala tumbó a García. 1, 2 y 3: Santillana continúa en Tyris, García no. ♠♠♠ ♠

Como epílogo, entre aplausos con toda la Sala Zulú Klub en pie, García dio las gracias a varios compañeros de vestidor que lo habían inspirado, regaló camisetas y pidió a la gente que continuara apoyando a Tyris.

🔥 Las llamas de #FocIFlama hicieron cenizas una rivalidad que ha durado AÑOS 🔥 @GG_Wrestler ⛓️‍💥

🆚 @NoahSantillana 🤟 YA DISPONIBLE EN YOUTUBE ▶️https://t.co/NbMZTjJ504 — Tyris Wrestling (@TyrisWrestling) March 30, 2026