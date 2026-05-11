Lucha cinco vs. cinco agregada al cartel de AEW Dynamite 13 de mayo 2026

AEW Dynamite se presentará el 13 de mayo 2026 en el Harrah’s Cherokee Center – Asheville en Asheville, North Carolina, (anteriormente conocido como U.S. Cellular Center y The Asheville Civic Center Complex) coliseo con capacidad para 7,674 aficionados.

► En el episodio de AEW Dynamite del 6 de mayo vimos:

CAMPEONATO CONTINENTAL AEW – ELIMINATOR MATCH: Jon Moxley (c) venció Juice Robinson (**** 1/2) DOUBLE JEOPARDY MATCH: Orange Cassidy venció a Dax Harwood (****) CAMPEONATO INTERNACIONAL AEW: Kazuchika Okada (c) retuvo ante Bryan Keith (****) Hikaru Shida y Kris Statlander vencieron a Mina Shirakawa y Harley Cameron (***) CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO AEW: Darby Allin (c) retuvo ante Kevin Knight (**** 1/2)

► Cartel actualizado AEW Dynamite 13 de mayo 2026

El pasado miércoles en el episodio de AEW Dynamite, Orange Cassidy y Dax Harwood se enfrentaron en un Double Jeopardy Match en donde el ganador recibiría una oportunidad titular. Al final Cassidy se llevó la victoria y por consiguiente retará a FTR junto con uno de sus compañeros de The Conglomeration por el Campeonato Mundial de Parejas.

Dada la rivalidad actual de todos los involucrados en el próximo show de Dynamite Cassidy se alía con The Young Bucks, Adam Copeland y Christian Cage para hacer frente a FTR, The Dogs y Tommaso Ciampa en lucha de parejas de cinco contra cinco.

El cartel de AEW Dynamite actualizado es el siguiente:

CAMPEONATO MUNDIAL AEW: Darby Allin (c) vs. Konosuke Takeshita

Darby Allin (c) vs. Konosuke Takeshita The Young Bucks, Orange Cassidy, Adam Copeland y Christian Cage vs.FTR, The Dogs y Tommaso Ciampa

Will Ospreay vs. Ace Austin

Segmento con MJF

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