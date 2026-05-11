NJPW: Hiroyoshi Tenzan anuncia su retiro de la lucha libre

El veterano luchador japonés de New Japan Pro Wrestling, Hiroyoshi Tenzan, anunció que se retirará de la lucha libre profesional luego de 35 años activo.

► Hiroyoshi Tenzan se retira

A través de una conferencia de prensa, Tenzan, acompañado por el presidente de NJPW, Hiroshi Tanahashi, dio a conocer su retiro profesional. Su carrera culminará el 15 de agosto en una función que tendrá verificativo en el Ryogoku Kokugikan, dond también se efectuarán las semifinales del G1 Climax.

Tras 35 años como luchador activo, el legendario Tenzan se encontraba en un proceso de rehabilitación por sus lesiones de rodilla y espalda. El luchador se dio cuenta de que no sería posible una recuperación completa y un posterior retorno al ring, por lo que decidió que era hora de retirarse del cuadrilátero.

Su última lucha con la empresa del león ocurrió el 2 de abril de 2025 en una función que tuvo lugar en Kofu como parte de la gira Road To Sakura Genesis 2025, donde Great Bash Heel (Togi Makabe y Tomoaki Honma), Master Wato, Tiger Mask y YOH superaron a Hiroyoshi Tenzan, Katsuya Murashima, Ninja Mack, Oleg Boltin y Toru Yano.

Hiroyoshi Tenzan debutó como profesional en NJPW el 11 de enero de 1991 y, en los años siguientes, se consolidó como una de las figuras destacadas de la empresa. Se convirtió en una de las principales estrellas de la promoción, ganando el Campeonato Peso Completo IWGP en dos ocasiones y el Campeonato de Parejas IWGP en doce veces, la mayoría de ellas con Satoshi Kojima en la legendaria dupla de TenKoji. Tenzan también ganó el torneo G1 Climax en tres ocasiones (2003, 2004 y 2006); el G1 Tag League en 2001, 2003 y 2008 y la Real World Tag League de AJPW en 2006 y 2008, todas en equipo con Satoshi Kojima, excepto en 2003, que llevó como compañero a Osamu Nishimura.

Durante la conferencia de prensa, Tenzan manifestó:

Gracias por venir hoy. Llevo 35 años en la lucha libre, pero el 15 de agosto me retiraré oficialmente. No sé si han sido 35 años largos o si han pasado volando, pero sé que he recibido muchísimo apoyo de mucha gente y estoy muy agradecido. Empecé en este negocio sin saber distinguir la derecha de la izquierda, pero haber llegado tan lejos y haber vivido como luchador profesional es algo por lo que estoy realmente agradecido. Si hay algo que pueda hacer después de retirarme para ayudar a NJPW de alguna manera, agradecería la oportunidad.

La fecha de su retiro coincide exactamente con el 36 aniversario del inicio oficial de sus entrenamientos en el Dojo de NJPW en 1990. Para Tenzan la fecha tiene un significado especial para su despedida de la lucha libre profesional.

Aún no se ha definido como será el último combate de Hiroyoshi Tenzan, aunque el luchador insinuó que le gustaría sostener un duelo en mano a mano.