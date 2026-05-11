CZW responde a Bully Ray: “No usamos la muerte de Eddie Guerrero como un ángulo»

Poco después de la muerte de Eddie Guerrero, la empresa Combat Zone Wrestling (CZW) realizó un homenaje con un minuto de silencio y diez campanadas. En aquel entonces, hubo un fan que estuvo gritando, lo que motivó a Eddie Kingston para bajar y encararlo.

Sin embargo, Bully Ray señaló (en un tuit donde el periodista Chris Van Vliet negaba ser el fan) que esto fue sólo un ángulo creado por la propia empresa para llamar la atención.

ps…this was a work…as they tried to use Eddies passing to replicate the very real evening w/ the Dudleys / Heyman and a disrespectful fan at the Elks Lodge, during a 10 Bell Salute after Rick Rudes passing. — Bully Ray (@bullyray5150) May 11, 2026

«Esto fue chamba… Intentaron usar la muerte de Eddie para replicar la muy real noche con los Dudleys, Paul Heyman y una fan irrespetuosa en Elks Lodge, durante las diez campanadas tras la muerte de Rick Rude».

La cuenta oficial de CZW replicó:

We didn’t use Eddie’s passing as a “work” to get “heat” Why would we do a worked angle of ten bell for one of the best ever to recreate a Dudley boys moment no one remembers cause you were starting fake riots and beating up fans Stop. Not everything revolves around you Mark https://t.co/qAFCZv9uoq — CZW: Combat Zone Wrestling (@combatzone) May 11, 2026

«No usamos la muerte de Eddie como un ángulo para generar calor. ¿Por qué haríamos un ángulo en la ceremonia de diez campanadas para uno de los mejores de todos los tiempos simplemente para recrear un momento de los Dudley Boyz que nadie recuerda? Porque era común que ustedes iniciaran peleas falsas para golpear a los fans. Detente, no todo gira en torno a ti, mark».

► Así fue el incidente con las diez campanadas para Rick Rude

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

«Ravishing» Rick Rude falleció el 20 de abril de 1999. Dos días después, ECW tuvo un house show en Staten Island en el cual se realizó una ceremonia con diez campanadas, sin que hubiera contratiempos.

Pero el 24 de abril, durante las grabaciones de ECW Hardcore TV, en el Elks Lodge, de Queens, New York, hubo otra ceremonia, pero una señora en la primera fila comenzó a gritar, faltándole el respeto a Rick Rude.

Bully Ray, en ese entonces llamado Bubba Ray Dudley, tomó el micrófono y dijo:

«Esto no es un show ni nada por el estilo… Estás equivocada, esto es la maldita vida real. Quieres ser fan de la lucha libre, compras un boleto de primera fila y luego te sientas en tu gordo trasero de porquería mientras nosotros estamos tratando de mostrar respeto…¡Deberías avergonzarte de ti misma! ¡Si por mí fuera, agarraría tu gordo trasero y lo echaría fuera de este edificio!»

Después de que Ray motivara a los fans a corear que echaran a la fan, Paul Heyman intervino para regresarle el doble del dinero que había pagado por su boleto, y ordenándole que se saliera del lugar.

► El incidente con las diez campanadas para Eddie Guerrero

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Eddie Guerrero falleció el 13 de noviembre de 2005. Casi un mes después, el 10 de diciembre, en CZW Cage of Death 7: Living in Sin, celebrado en la New Alhambra Sports & Entertainment Center (antes ECW Arena), de Philadelphia, antes de la lucha estelar, CZW juntó al elenco para la ceremonia de 10 campanadas en memoria de Eddie.

Un fan gritó «Fuck that!» o algo similar, interrumpiendo el momento de silencio, lo que provocó que otros fans y luchadores reaccionaran fuertemente. Eddie Kingston bajó del ring para encarar al fan, que se mantuvo en tono burlón, hasta que el cuerpo de seguridad lo expulsó del recinto.