WWE anuncia Triplemanía 34 en dos noches «por primera vez», ignorando 30 años de AAA

El sábado pasado, durante la transmisión de Backlash, se anunció que Triplemanía 34 se realizará a lo largo de dos noches, lo cual no tiene nada de particular. Sin embargo, se ha enfatizado que dicha división se verá por primera vez.

As announced this past Saturday at #WWEBacklash, @luchalibreaaa will hold its largest annual event, #Triplemanía, across two-nights for the first-time ever this September! Triplemanía 34 will take place on Friday, September 11 at a location to be announced, followed by Arena… pic.twitter.com/ISInwKz8Qb — WWE (@WWE) May 11, 2026

«Como se anunció este pasado sábado en Backlash, Lucha Libre AAA llevará a cabo su evento anual más grande, Triplemanía, a lo largo de dos noches ¡por primera vez! Este septiembre, Triplemanía 34 se efectuará el viernes 11 de septiembre en un lugar por anunciar, seguido por la Arena Ciudad de México el domingo 13 de septiembre».

► La realidad que WWE parece ignorar

La frase «por primera vez» revela una preocupante falta de conocimiento (o de interés) por parte de WWE sobre la historia real de la lucha libre mexicana.

Contrario a lo que afirma el comunicado, AAA ya celebró Triplemanía en más de una noche desde hace más de 30 años. De hecho desde la segunda Triplemanía, que fue en 1994, comenzó la división en tres eventos: 26 de abril en Aguascalientes, 15 de mayo en Zapopan y 27 de mayo en Tijuana.

Y no fue la única:

1995 – Triplemanía III (3 noches):

10 de junio de 1995, Plaza de Toros de la Concordia, Orizaba, Veracruz.

18 de junio de 1995, Río Nilo, Tonalá, Jalisco.

30 de junio de 1995, Centro de Convenciones de Ciudad Madero, Tamaulipas.

1996 – Triplemanía IV (3 noches):

11 de mayo de 1996, International Amphitheatre, Chicago, Illinois, Estados Unidos.

15 de junio de 1996, Plaza de Toros, Orizaba, Veracruz.

15 de julio de 1996, Centro de Convenciones de Ciudad Madero, Tamaulipas.

1997 – Triplemanía V (2 noches):

13 de junio de 1997, Plaza de Toros, Tijuana, Baja California.

15 de junio de 1997, El Toreo, Naucalpan, Estado de México.

2000 – Triplemanía VIII fue todo un tour por Japón

5 de julio de 2000, Korakuen Hall, Tokio.

6 de julio de 2000, Yokohama Bunka Gym

7 de julio 2000, Nagoya

8 de julio 2000, Kobe

9 de julio de 2000, Osaka IMP Hall

2022 – Triplemanía XXX (3 noches):

30 de abril de 2022, Estadio de Béisbol Monterrey, Monterrey, Nuevo León.

18 de junio de 2022, Estadio Caliente, Tijuana, Baja California.

15 de octubre de 2022, Arena Ciudad de México.

2023 – Triplemanía XXXI (3 noches):

16 de abril de 2023, Estadio Mobil Super, Monterrey, Nuevo León.

15 de julio de 2023, Estadio Chevron, Tijuana, Baja California.

12 de agosto de 2023, Arena Ciudad de México.

2024 – Triplemanía XXXII (3 noches):

27 de abril de 2024, Estadio Mobil Super, Monterrey, Nuevo León.

15 de junio de 2024, Estadio Chevron, Tijuana, Baja California.

17 de agosto de 2024, Arena Ciudad de México.

► La respuesta de los fans

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Los propios fans de AAA han estado respondiendo al tuit de WWE recordándole su propia historia. Comentarios como «LITERALMENTE NO FUE LA PRIMERA DE DOS NOCHES», «Triplemanía 2, 3 y 4 fueron eventos de 3 noches» o «NO RESCRIBAN LA HISTORIA» inundaron la publicación, incluyendo memes no muy acertados, como éste, que sólo se va hasta Triplemanía XXX.

Toda esta situación importa porque borra de un plumazo el legado de Antonio Peña y de AAA, la empresa que inició el concepto de un evento grande repartido en varias fechas mucho antes de que WrestleMania o cualquier PPV de WWE.

Ojalá en los próximos comunicados la empresa corrija este error y le dé el crédito que merece a los pioneros de AAA.