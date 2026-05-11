Swerve Strickland: «¡Por supuesto que quiero a The New Day en AEW!»

Swerve Strickland ha expresado su deseo de que Kofi Kingston y Xavier Woods se unan a All Elite Wrestling tras su salida de WWE, aunque enfatizó que apoyará cualquier decisión que tomen en su carrera.

En entrevista con el podcast Inside the Ring, de TMZ, Strickland habló sobre los miembros de The New Day, que serán agentes libres una vez que expire su cláusula de 90 días. Le preguntaron directamente si le gustaría verlos en AEW, a lo que respondió:

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«¡Oh, sí, por supuesto! ¡Absolutamente! Pero quiero que hagan lo que sea mejor para ellos. Si quieren tomarse un descanso de cinco años, se lo han ganado, lo han ganado con creces. Ellos conocen su valor, y eso es lo más importante. Espero que esa sea la lección que todos aprendan con esto, no solo como fans, sino como profesionales en esta industria: ellos conocen su valor, entienden quiénes son, entienden lo que aportan, lo que aportaron y el legado que dejan atrás».

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Strickland reveló que mantuvo una breve comunicación vía texto con Kingston tras el anuncio de su liberación. Lo describió como un modelo de profesionalismo y uno de los más grandes de la historia:

«Es como el epítome del profesionalismo en ese sentido. Especialmente en nuestra cultura, ves a Kofi como uno de los cinco mejores de todos los tiempos. Es verdaderamente un modelo a seguir. Es el tipo perfecto de modelo a seguir».

Swerve Strickland, quien ha sido el primer luchador negro en ganar el Campeonato Mundial AEW, reveló que Kingston fue una gran inspiración para su victoria por el título en abril de 2024. Recordó específicamente el momento histórico de Kofi en WrestleMania.

«Cada palabra que dije cuando gané el título la sentí. Dije que Kofi había sido mi inspiración, y es que, ¿cómo lograr algo tan genial y hacerlo mío? ¿Cómo lograr eso dentro de mi propio legado, dentro de mi propia carrera? Es algo que Kofi hizo en WrestleMania, es el único luchador negro que ha ganado el Campeonato Mundial en WrestleMania, y eso no se lo puedes quitar. Él es el único».

Kingston y Woods decidieron dejar WWE a principios de este mes en lugar de aceptar una reestructuración de contrato con una reducción salarial propuesta por TKO. Su futuro está en suspenso, pero Swerve es uno de los muchos talentos de AEW que ya expresó que tienen las puertas abierta de par en par.