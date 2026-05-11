WWE Raw ha vendido menos boletos para Knoxville comparado con su visita de 2025

El episodio de WWE Raw que se celebra esta noche en la Thompson-Boling Arena at Food City Center, en Knoxville, Tennessee, ha registrado una venta de boletos inferior a la de la última visita de la compañía a esta arena.

► La venta de boletos disminuyó un 37%

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Según datos de WrestleTix, hasta el momento se han vendido 9,196 boletos. Esta cifra es notablemente menor a la registrada en la última presentación de WWE en el mismo recinto: el episodio de SmackDown del 30 de mayo de 2025, promocionada con la lucha clasificatoria para Money in the Bank entre Carmelo Hayes, Jacob Fatu y Andrade, que vendió 14,598 boletos. El precio más bajo disponible en este momento para admisión estándar es de 45 dólares.

Se espera que el número aumente en las horas previas al evento (en unos dos mil o tres mil) gracias a las ventas de último minuto y posibles descuentos, como boletos al 2×1.

► ¿Qué se espera en WWE Raw esta noche?

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A pesar de la menor preventa, el evento promete ser interesante con varios segmentos y luchas confirmadas: