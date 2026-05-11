Este lunes 11 de mayo, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde la Thompson-Boling Arena at Food City Center, en Knoxville, Tennessee, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.

► El pasado lunes en WWE Raw

JD McDonagh venció a Finn Balor (** 1/2) Rusev y Ethan Page vencieron a Penta y Je’Von Evans (***) Joe Hendry venció por DQ a Austin Theory (* 1/2) Oba Femi venció a Otis (* 1/2) Los Americanos Hermanos vencieron a Los Americanos (** 1/2)

► Momentos clave:

► Cartelera WWE RAW 11 de mayo de 2026

Ceremonia de Reconocimiento de Roman Reigns, con Jacob Fatu.

Joe Hendry y Street Profits (Montez Ford y Angelo Dawkins) vs. The Vision (Bron Breakker, Logan Paul y Austin Theory).

Reto abierto de Oba Femi.

Las Campeonas de Parejas WWE, Brie Bella y Paige, responden a Judgment Day.

► Horarios y dónde ver WWE Raw en Latinoamérica y España

Fecha: Lunes 11 de mayo de 2026.

Horario de referencia: 18:00 horas (Ciudad de México).

Sede: Thompson-Boling Arena at Food City Center, Knoxville, Tennessee.

Región / Ciudad / País Hora local Plataforma México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 18:00 Netflix Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 Netflix Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 Netflix Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 Netflix Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 Netflix Canadá — Toronto / Montreal 20:00 Netflix Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix Panamá 19:00 Netflix Puerto Rico, República Dominicana 20:00 Netflix Colombia, Perú, Ecuador 19:00 Netflix Venezuela, Bolivia 20:00 Netflix Chile (Santiago) 21:00 Netflix Argentina, Uruguay, Paraguay 21:00 Netflix Brasil (Brasilia) 21:00 Netflix Reino Unido — Londres 00:00 (día siguiente) Netflix España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 01:00 (día siguiente) Netflix Islas Canarias 00:00 (día siguiente) Netflix India (Nueva Delhi) 05:30 (día siguiente) Netflix Filipinas (Manila) 08:00 (día siguiente) Netflix Japón (Tokio) 09:00 (día siguiente) Netflix Australia — Sídney / Melbourne 11:00 (día siguiente) Netflix

Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano o programación local.