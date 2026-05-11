Este lunes 11 de mayo, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde la Thompson-Boling Arena at Food City Center, en Knoxville, Tennessee, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.
► El pasado lunes en WWE Raw
- JD McDonagh venció a Finn Balor (** 1/2)
- Rusev y Ethan Page vencieron a Penta y Je’Von Evans (***)
- Joe Hendry venció por DQ a Austin Theory (* 1/2)
- Oba Femi venció a Otis (* 1/2)
- Los Americanos Hermanos vencieron a Los Americanos (** 1/2)
► Momentos clave:
- Liv Morgan aprovechó un descuido de la réferi para entregar un martillo a Roxanne Pérez, quien golpeó a Finn Bálor. Esto permitió a JD McDonagh rematar y conseguir la cuenta de tres.
- Rusev castigó brutalmente a Penta con un chokeslam sobre la mesa de comentaristas. De regreso en el ring, Ethan Page aprovechó el daño para rematarlo con un fisherman suplex y conseguir la cuenta de tres.
- Cuando Joe Hendry parecía encaminarse a la victoria, Logan Paul intervino directamente atacándolo por la espalda, provocando la descalificación y dándole el triunfo al escocés.
- Oba Femi llevó a Otis hacia las cuerdas y aplicó su Fall From Grace, consiguiendo la cuenta de tres sin resistencia.
- Tras una serie de ataques combinados que neutralizaron a El Grande Americano, Original El Grande Americano conectó un cabezazo volador sobre Bravo Americano para conseguir la cuenta de tres y asegurar la victoria.
► Cartelera WWE RAW 11 de mayo de 2026
- Ceremonia de Reconocimiento de Roman Reigns, con Jacob Fatu.
- Joe Hendry y Street Profits (Montez Ford y Angelo Dawkins) vs. The Vision (Bron Breakker, Logan Paul y Austin Theory).
- Reto abierto de Oba Femi.
- Las Campeonas de Parejas WWE, Brie Bella y Paige, responden a Judgment Day.
► Horarios y dónde ver WWE Raw en Latinoamérica y España
Fecha: Lunes 11 de mayo de 2026.
Horario de referencia: 18:00 horas (Ciudad de México).
Sede: Thompson-Boling Arena at Food City Center, Knoxville, Tennessee.
|Región / Ciudad / País
|Hora local
|Plataforma
|México (CDMX, Guadalajara, Monterrey)
|18:00
|Netflix
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00
|Netflix
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|19:00
|Netflix
|Estados Unidos — Denver (MT)
|18:00
|Netflix
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|17:00
|Netflix
|Canadá — Toronto / Montreal
|20:00
|Netflix
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00
|Netflix
|Panamá
|19:00
|Netflix
|Puerto Rico, República Dominicana
|20:00
|Netflix
|Colombia, Perú, Ecuador
|19:00
|Netflix
|Venezuela, Bolivia
|20:00
|Netflix
|Chile (Santiago)
|21:00
|Netflix
|Argentina, Uruguay, Paraguay
|21:00
|Netflix
|Brasil (Brasilia)
|21:00
|Netflix
|Reino Unido — Londres
|00:00 (día siguiente)
|Netflix
|España (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|01:00 (día siguiente)
|Netflix
|Islas Canarias
|00:00 (día siguiente)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|05:30 (día siguiente)
|Netflix
|Filipinas (Manila)
|08:00 (día siguiente)
|Netflix
|Japón (Tokio)
|09:00 (día siguiente)
|Netflix
|Australia — Sídney / Melbourne
|11:00 (día siguiente)
|Netflix
Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano o programación local.