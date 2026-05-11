WWE RAW 11 de mayo de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

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Dónde ver WWE Raw 11 de mayo 2026 | Ceremonia de reconocimiento para Roman Reigns

Este lunes 11 de mayo, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde la Thompson-Boling Arena at Food City Center, en Knoxville, Tennessee, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.

► El pasado lunes en WWE Raw

  1. JD McDonagh venció a Finn Balor (** 1/2)
  2. Rusev y Ethan Page vencieron a Penta y Je’Von Evans (***)
  3. Joe Hendry venció por DQ a Austin Theory (* 1/2)
  4. Oba Femi venció a Otis (* 1/2)
  5. Los Americanos Hermanos vencieron a Los Americanos (** 1/2)

► Momentos clave:

► Cartelera WWE RAW 11 de mayo de 2026

Cobertura y resultados WWE Raw 11 de mayo 2026 | Ceremonia de reconocimiento para Roman Reigns
WWE Raw 11 de mayo 2026.
  • Ceremonia de Reconocimiento de Roman Reigns, con Jacob Fatu.
  • Joe Hendry y Street Profits (Montez Ford y Angelo Dawkins) vs. The Vision (Bron Breakker, Logan Paul y Austin Theory).
  • Reto abierto de Oba Femi.
  • Las Campeonas de Parejas WWE, Brie Bella y Paige, responden a Judgment Day.

► Horarios y dónde ver WWE Raw en Latinoamérica y España

Fecha: Lunes 11 de mayo de 2026.
Horario de referencia: 18:00 horas (Ciudad de México).
Sede: Thompson-Boling Arena at Food City Center, Knoxville, Tennessee.

Región / Ciudad / País Hora local Plataforma
México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 18:00 Netflix
Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 Netflix
Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 Netflix
Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 Netflix
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 Netflix
Canadá — Toronto / Montreal 20:00 Netflix
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix
Panamá 19:00 Netflix
Puerto Rico, República Dominicana 20:00 Netflix
Colombia, Perú, Ecuador 19:00 Netflix
Venezuela, Bolivia 20:00 Netflix
Chile (Santiago) 21:00 Netflix
Argentina, Uruguay, Paraguay 21:00 Netflix
Brasil (Brasilia) 21:00 Netflix
Reino Unido — Londres 00:00 (día siguiente) Netflix
España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 01:00 (día siguiente) Netflix
Islas Canarias 00:00 (día siguiente) Netflix
India (Nueva Delhi) 05:30 (día siguiente) Netflix
Filipinas (Manila) 08:00 (día siguiente) Netflix
Japón (Tokio) 09:00 (día siguiente) Netflix
Australia — Sídney / Melbourne 11:00 (día siguiente) Netflix

Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano o programación local.

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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