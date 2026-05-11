Sheamus recuerda su primer título mundial en WWE

Sheamus llegó a la WWE en el 2009 y no tardó en hacerse con el Campeonato Mundial de Peso Completo, título que conquistó en tan solo seis meses al derrotar a John Cena en Tables, Ladder & Chairs. Sin embargo, muchos olvidan que «El Guerrero Celta» formó parte del roster de ECW durante la mayor parte del año, hasta que fue asignado a WWE Raw en octubre para tener su rivalidad con el 17 veces Campeón Mundial.

► Sheamus logró su primer título en el 2009

Casi dos décadas después, durante una entrevista con OTB Football, Sheamus reflexionó sobre la rapidez con la que se le presentó la oportunidad de ser campeón mundial por primera vez en su carrera en la WWE.

«Sí, sucedió muy rápido. Un minuto estaba en ECW, al siguiente me cambiaron a Raw. Literalmente, pasó de la noche a la mañana. Iba a debutar en ‘Raw’, literalmente el día anterior me dijeron que me cambiaría a ‘Raw’ y ahí quedó todo. Y luego, estaba en la Batalla Real de Revelación… me tocó a mí y a Kofi Kingston, que también era nuevo. Y de repente, estaba luchando contra John Cena en TLC. Mi segundo evento de pago por ver. Estaba luchando contra el Campeón Mundial de Peso Completo. Y un par de horas después, tenía el título en mis manos, con el pie sobre el pecho de John y el cinturón en mi brazo izquierdo… Simplemente dejó a todos boquiabiertos. Impactó al mundo. Fue fenomenal.»

Sheamus lleva varios años sin lograr un título mundial, y desde noviembre pasado, ha estado fuera de acción debido a una lesión en el hombro, aunque afirmó que está decidido a continuar su búsqueda para convertirse en Campeón Grand Slam cuando regrese, ya que el Campeonato Intercontinental se le ha resistido durante toda su carrera.