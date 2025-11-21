Sheamus, fuera del torneo de John Cena por lesión

En una noticia de ÚLTIMA HORA, WWE ha anunciado algo sorprendente. Y es que, a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, WWE ha reportado que Sheamus sufrió una lesión en su hombro y ha sido sacado del torneo The Last Time Is Now para definir al último rival en la carrera de John Cena. Este es el corto comunicado:

► Sheamus , fuera del torneo The Last Time Is Now de John Cena por lesión en el hombro

“NOTICIA DE ÚLTIMA HORA: Debido a una lesión en el hombro, Sheamus no está médicamente autorizado para continuar en competencia en el torneo The Last Time is Now. Se proporcionará información adicional esta noche en SmackDown”.

Muchos fans están pidiendo, ya que el reemplazo de Sheamus sea Edge (Adam Copeland), o, en su defecto, LA Knight. Ya veremos qué ocurrirá. Estén atentos aquí en SÚPER LUCHAS.