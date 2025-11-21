Sheamus, fuera del torneo de John Cena por lesión

por
Sheamus

En una noticia de ÚLTIMA HORA, WWE ha anunciado algo sorprendente. Y es que, a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, WWE ha reportado que Sheamus sufrió una lesión en su hombro y ha sido sacado del torneo The Last Time Is Now para definir al último rival en la carrera de John Cena. Este es el corto comunicado:

Sheamus busca este campeonato en 2020
Sheamus vs. John Cena en TLC 2009 – WWE

Sheamus, fuera del torneo The Last Time Is Now de John Cena por lesión en el hombro

“NOTICIA DE ÚLTIMA HORA: Debido a una lesión en el hombro, Sheamus no está médicamente autorizado para continuar en competencia en el torneo The Last Time is Now. Se proporcionará información adicional esta noche en SmackDown”.

Muchos fans están pidiendo, ya que el reemplazo de Sheamus sea Edge (Adam Copeland), o, en su defecto, LA Knight. Ya veremos qué ocurrirá. Estén atentos aquí en SÚPER LUCHAS.

WWE Raw 17 noviembre 2025 John Cena, Sheamus, Rey Mysterio
X.com/WilliamLuchas - Redactor, editor, columnista y coberturas desde 2010

