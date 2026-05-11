Resultados GWF World Cup 2026 (segunda jornada)

Cerrando su fin de semana de World Cup, este pasado domingo GWF se trasladó al Festsaal Kreuzberg de Berlín (Alemania) para el segundo día de su justa.

El plato fuerte, claro está, fue la final por el preciado trofeo (y una oportunidad de coronarse Campeón Mundial GWF), con un encuentro a cuatro bandas entre Rambo, Metehan, Kouga y Arez.

Y además, como resto del cartel concretado, Ahura defendió el Campeonato Mundial GWF ante Axel Tischer, (quien el sábado se ganó una tentativa titular), mientras Jane Nero hizo lo propio con el oro femenil frente a Sultan Suzu y Violet Nyte. También, se anunció la presencia de Sunshine Machine, Peter Tihanyi y Fast Time Moodo.

Al igual que la primera jornada de la World Cup, esta segunda jornada pudo seguirse en directo a través del canal de YouTube de GWF.

► Captain Kouga

[PRE-SHOW: Reyca y Tarkan Aslan derrotaron a Pol Badía y Vanja]

En el arranque del show, Toni Harting interrumpió al anunciador Olaf Heyden y tomó el micro, autoproclamándose de nuevo el mejor Campeón de Berlín posible y burlándose de Peter Tihanyi, su retador. Este apareció y también tomó el micro para decirle que nunca había ganado su oro. Otra lucha de la que no tuve constancia fuese anunciada de antemano.

CAMPEONATO DE BERLÍN GWF: Toni Harting (c) derrotó a Peter Tihanyi para retener el título. Harting, rudazo, fingió una lesión al inicio para pillar desprevenido a Tihanyi y tomar el control. Pero el húngaro se repuso minutos después y equilibró la contienda con su dinamismo, teniendo varios intentos de pinfall que se quedaron cerca del 3. En los compases finales, Harting fingió de nuevo una dolencia y esta vez Tihanyi no cayó en la trampa, endosándole su Meteora y disponiéndolo para su Slingshot Cutter. Sin embargo, la chistera de Harting tenía otro conejo, porque puso al réferi en medio para evitar la movida y rodó de espaldas a Tihanyi apoyándose en las cuerdas, ante la ceguera del colegiado, que palmeó hasta 3. Sobre el papel, duelo prometedor, que dejó un poco a deber por cierta falta de química entre Harting y Tihanyi. ♠♠♠1/2

Fast Time Moodo derrotó a Landon Riley. 24 horas antes, Riley había ejercido de rudo en su duelo contra Kouga de la World Cup, pero aquí hizo de técnico. Y con todo, Moodo siguió siendo el más apoyado; lógico por otra parte, pues Riley era debutante y su popularidad fuera de UK aún resulta escasa. La diferencia de peso era notable, y Riley buscó doblegar a Moodo mediante movimientos de puro crucero. En una muy buena secuencia, Moodo evitó un Phoenix Splash y conjuntó el combo patada en el esquinero + forearm + Black Belt Kick + el Pumphandle Half Nelson Driver. Pero Riley «kickeó», para sorpresa del alemán. Seguidamente, Riley se revolvió, hasta que Moodo le hizo un piquete de ojos cuando el árbitro estaba en Babia y sin que un Double Underhook Facebuster le diera la victoria, se sacó un Triangle Choke. Riley palmeó la lona y caput. Vuelvo a decirlo: si Moodo midiera 1’90 y mostrara un físico más de «poster boy», podría ser una estrella en cualquier empresa «mainstream». ♠♠♠1/2

CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL GWF: Violet Nyte derrotó a Jane Nero (c) y Sultan Suzu para ganar el título. Nyte debutaba aquí con GWF y recibió mucho respaldo por parte del respetable. Una de las sorpresas de la noche y no ya por el resultado, sino por su calidad (cuando Nero venía de conjuntar varias defensas poco brillantes y Suzu apenas había mostrado de lo que era capaz más allá de Royal Throne), con varias secuencias originales en apenas seis minutos, como un Elevated DDT de Nero sobre Nyte mientras la germana recibía un Backstabber de Suzu. Nero, oportunista, logró endosar su Double Underhook DDT a Nyte, pero la inglesa no sucumbió al pin. Así que la campeona quitó la protección de un esquinero, con tan mala fortuna que ella misma chocó contra esa esquina desprotegida por un choque con Suzu, que acababa de encajar un botazo de Nyte. Esta cubrió a Suzu. 1, 2 y 3: nueva campeona. Primer gran título en la carrera de la novel Nyte. Nero vio concluida su ostentación tras 392 días. ♠♠♠3/4

Axel Tischer salió al ring para luchar contra Ahura por el Campeonato Mundial GWF, pero el campeón anunció que no defendería su oro y que a cambio, Tischer se mediría a un colega suyo: Shaqiri.

Axel Tischer derrotó a Shaquiri (con Ahura). Aunque es un maromo de 100 kilos, Shaquiri necesitó de una distracción de Ahura para ponerse al volante. Y mucho no le duró el dominio, pues Tischer fue tomando terreno, impulsado por el público, y de nuevo, Ahura tuvo que interferir, evitando que el ex-WWE aplicara su Liger Bomb. Este «kickeó» tras un vistoso Samoan Drop, Shaquiri buscó una Powerbomb y Tischer se zafó, pateando por el camino a Ahura, de nuevo en la orilla del ring, y rematando a su rival con la Liger Bomb. En las postrimerías, Tischer instó a Ahura a atacarlo con su cetro y el monarca, cobardica, se marchó. ♠♠♠1/4

GWF anunció que ahora sí, Ahura defenderá el Campeonato Mundial GWF ante Axel Tischer en Rising Heat (7 de junio). También, anuncio ya hecho anteriormente, que Mustafa Ali volverá a la promotora en Summer Smash (12 de julio) para poner sobre la mesa el Campeonato Internacional TNA.

CAMPEONATO DE PAREJAS GWF, LUCHA DE CUATRO ESQUINAS: Blutsbrüder (Erkan Sulcani y Evil Jared) derrotaron a Sunshine Machine (TK Cooper y Chuck Mambo) (c), Blutsbrüder Prospects (Georg Asgolar y D-Nice) y A Bite Of Baklava (Aytac Bahar y Joshua Amaru) para ganar el título. A Bite Of Baklava y Blutsbrüder tuvieron así particular revancha del choque que 24 horas antes terminó sin resultado. Los «Hermanos de Sangre» trabajaron en equipo, claro, por lo que el encuentro lució en los compases iniciales casi como un 4 vs. 4. Los técnicos fueron los primeros en romper su alianza, seguidos de los rudos, con los más veteranos de Blutsbrüder actuando de manera más aguda, esperando su oportunidad fuera del ring, mientras Asgolar y Cooper se enzarzaban en un duelo de cabezazos. Sunshine Machine emboscaron a Asgolar, pero Sulcani y Jared sacaron al réferi del ring para que no ejecutara la cuenta y seguidamente endosaron sendos golpes bajos a los campeones. Por último, D-Nice se ofreció en «sacrificio»: Jared le propinó su bofetón marca de la casa y lo cubrió, propiciando que el oro se lo llevasen los rudos. Blutsbrüder pusieron fin a un reinado de 245 días. Quinta vez que este equipo se hace con las correas. Primer campeonato en la carrera de Jared a sus 54 años. ♠♠♠1/4

Pascal Spalter derrotó a Sorani (con Sultan Suzu). Lucha de consolación para Spalter después de perder contra Metehan en primera ronda de la World Cup. Y lucha casi de trámite, donde la victoria de Spalter no se dio antes por una distracción de Suzu, que permitió que Surani lanzara varias ofensivas, entre ellas un Mataleón que casi pone a dormir a su rival. Finalmente, con un German Suplex, un Lariat y un Splash desde la tercera cuerda, Sorani cayó vía pin. ♠♠3/4

FINAL DE LA GWF WORLD CUP 2026, LUCHA ELIMINATORIA DE CUATRO ESQUINAS: Kouga derrotó a Arez, Metehan y Rambo. Apenas comenzar, todos los implicados buscaron sus remates, sin éxito, pues fueron interceptados antes de completarlos. El oportunista Metehan supo moverse bien saliendo y entrando del ring mientras los tres técnicos se batían el cobre entre ellos. Sorprendentemente, Rambo fue el primer eliminado, sobre los seis minutos, tras ser derribado de un esquinero por Metehan, quien se valió de su cinturón del pantalón y recibir un doble pisotón de Arez, cuando este pretendía lanzarse contra el otrora Teoman. Arez cubrió a «el Comandante» ante la jactante sonrisa de Metehan. Este empleó de nuevo su correa y tuvo vencido virtualmente a Arez, pero Kouga quiso romper la cuenta, a pesar de tratarse de una lucha eliminatoria, para ir contra Metehan, tundirlo con dicho cinturón y dárselo a Arez, que hizo lo propio. Metehan quedó entonces a merced del One-Winged Angel de Kouga y el consiguiente pin, sobre los 12 minutos. Japón y México se disputaron la copa en el mano a mano final. Arez lanzó su doble pisotón, Kouga «kickeó» y el «King Strange» recurrió al cinturón de marras sin éxito, ya que el también conocido como Owadasan se lo arrebató, pretendiendo un duelo limpio, y se sacó su variante del GTS. 1, 2 y 3: Japón se hizo con la copa del mundo. Esto sólo lo había visto en Captain Tsubasa. ♠♠♠♠

Como epílogo, Kouga, Arez y Metehan se subieron al particular podio y recibieron sus respectivas medallas, hasta que el ganador fue obsequiado con la World Cup, entre los acordes del himno de Japón. Además, Kouga obtuvo de tal manera una oportunidad por el Campeonato Mundial GWF.

⇒ Que Ahura no acabara defendiendo su presea y cierto relleno en forma de ese Pascal Spalter vs. Sorani impidieron que la segunda jornada de la World Cup 2026 fuese completamente redonda. Con todo, un notable fin de fiesta donde hubo un sólido nivel «in-ring» y el extra de gratas sorpresas, como la triple amenaza femenina (coronación incluida de Violet Nyte) o la victoria de Kouga. No me cansaré de decir que la producción que presentan los shows de GWF se antoja impagable, cuando, irónicamente, pueden verse gratis. Como comenté en X, considerando que GWF no es la única y que existen muchas promotoras que también ofrecen contenido de calidad libremente, los servicios de «streaming» están condenados a desaparecer.

♠♠♠3/4