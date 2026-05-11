En WWE creen que Asuka no se retiraría

Tras lo ocurrido el pasado sábado en Backlash, han surgido versiones encontradas en torno a Asuka, pues hay quienes aseguran que se ha semirretirado de WWE, mientras que hay otros que dicen que solo se toma un descanso prolongado por razones personales. En todo caso, muchas Superestrellas se han pronunciado en sus redes sociales, homenajeando a la estrella japonesa de 44 años, quien se reconcilió con Iyo Sky justo después de su combate.

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El emotivo momento de Asuka en WWE Backlash aparentemente no se interpretó internamente como el final de su carrera en la lucha libre, a pesar de toda la especulación en línea. Ahora, según un informe reciente de Fightful Select, la mayoría de las personas dentro de la WWE no creen que Asuka haya disputado su último combate. El informe indicaba que también había confusión tras bastidores, con personas en el vestuario y en el equipo creativo sin estar seguras de si la emotiva escena de Backlash realmente debía ser una despedida, señalando además de que Asuka sigue siendo extremadamente respetada tras bastidores, y un alto cargo de la WWE la describió como «Alguien siempre confiable, sin importar las dificultades».

El informe también reveló que Asuka firmó un contrato a largo plazo con la WWE durante el verano del 2024, y se informó que muchos contratos de la WWE en esa época duraban alrededor de cinco años.

Por el momento, la situación interna en torno a Asuka aún no está clara, pero las últimas reacciones internas sugieren que tanto el talento como el personal de la WWE no esperan que la carrera de Asuka haya terminado, y que solo haya decidido tomarse un descanso merecido.