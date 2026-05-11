El elenco de NXT se presentará este martes en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Kali Armstrong venció a Jaida Parker (** 1/2) Jackson Drake venció a Jasper Troy (***) Izzi Dame y Niko Vance vencieron a Lola Vice y Mr. Iguana (*** 1/2) Cutler James y Osiris Griffin vencieron a Hank Walker y Tank Ledger (***) Tony D’Angelo venció a Tavion Heights (*** 1/2)

► Este martes en WWE NXT

Naraku, nombre que en japonés se traduce como «infierno», es como será conocido el hombre que durante años sembró el terror en New Japan Pro-Wrestling como EVIL. Su primera aparición en WWE fue el 28 de abril, cuando irrumpió en el segmento de Tony D’Angelo y lo confrontó directamente, posicionándose de inmediato como amenaza al Campeonato NXT. La semana pasada, fue mostrado un video donde habló de sus logros en Japón y dejó claro su próximo objetivo: «Derroté a muchos grandes competidores. Gané muchos títulos, pero el alma de un guerrero nunca está satisfecha». El rival para el debut del japonés no ha sido anunciado, pero es un hecho que Naraku saldrá del ring con la credibilidad intacta tras una victoria contundente.

Noam Dar regresa al ring después de una larga ausencia por lesión. Este martes lo veremos enfrentar a Jackson Drake, integrante de The Vanity Project.

En lucha de tercias, Sean Legacy, EK Prosper y Tate Wilder se medirán con BirthRight (Lexis King, Uriah Connors y Stacks). William Regal y Fit Finlay organizaron este combate como consecuencia directa de la racha de fracasos reciente de BirthRight. La facción ha perdido credibilidad en las últimas semanas, y los veteranos han decidido que la forma de recuperarla es poniéndolos contra rivales de altura.

En mano a mano veremos a Kendal Grey contra Kelani Jordan. Aunque no es una lucha oficial de contendiente número uno al Campeonato Femenil NXT, una victoria para cualquiera de las dos las acercaría significativamente a una oportunidad titular ante Lola Vice.

Además, Tatum Paxley y Lizzy Rain enfrentarán a Zaria y Nikkita Lyons. La lucha nació de la rivalidad entre Paxley y Zaria, y de la incorporación de Lizzy Rain al roster de NXT como aliada natural de la Campeona Norteamericana.