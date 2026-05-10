Resultados GWF World Cup 2026 (primera jornada)

► La fiera domada

PRIMERA RONDA DE LA GWF WORLD CUP 2026: Metehan derrotó a Pascal Spalter. Cuando hacía su entrada, Metehan fue confrontado por Spalter y la golpiza comenzó antes del arranque oficial. Metehan pudo tomar el control valiéndose de varios movimientos de esos que no pueden considerarse ilegales, pero que se adscriben al manual villanesco. Durante bastantes minutos, el otrora Teoman dominó la contienda, y el apoyo del respetable hizo que Spalter pudiera mantenerse vivo ante un rival que no le daba un minuto de respiro. Tuvo su «comeback» el cuatro veces Campeón Mundial GWF, evitando el Forearm de Metehan, y justo al disponerse a aplicar su remate, el rudazo lo enganchó en un puente olímpico con un súbito pin. Aunque Spalter ejerce muy bien de técnico, a sus 35 años parece moverse por momentos como si tuviera 45. ♠♠♠1/4

A Bite Of Baklava (Aytac Bahar y Joshua Amaru) vs. Blutsbrüder (Erkan Sulcani y Evil Jared) (con Georg Asgolar y Tarkan Aslan) terminó sin resultado. Los «hermanos de sangre» se vieron sobrepasados por el poderío de Bahar y Amaru, así que recurrieron a la interferencia de Asgolar y Aslan, ante la ceguera del árbitro, para ponerse al volante. Un «hot tag» de Amaru hizo que los rudos estuvieran de nuevo contra las cuerdas. Sin embargo, Amaru, Bahar, Sulcani y Jared decidieron trasladar sus hostialidades fuera del ring y hacer caso omiso de la cuenta de 10. Final un tanto forzado para, supongo, propiciar revancha. ♠♠♠ Tras la campana de cierre, Asgolar y Aslan ayudaron a sus colegas y todos se perdieron por el Hangar No. 5

PRIMERA RONDA DE LA GWF WORLD CUP 2026: Rambo derrotó a Pol Badía. Badía no salió con su música habitual de la escena española, pero por supuesto, sus habituales «taunts» se hicieron presente desde el minuto uno. Y si bien le pasaron factura al inicio, Badía se puso serio, y entre eso y cierto piquete de ojos, le dio trabajo «al Comandante», yendo contra él incluso en golpeo. «La Fiera de la Noche» se movió bastante bien y tuvo casi vencido a Rambo, endosándole dos Disaster Kicks consecutivas que lo dejaron grogui. Pero dije casi vencido, porque Rambo evitó la tercera reversándola en una Powerbomb para seguidamente rematar al español con su Package Piledriver y ponerlo de espaldas planas, sobre los ocho minutos de contienda. ♠♠♠1/4

PRIMERA RONDA DE LA GWF WORLD CUP 2026: Arez derrotó a TK Cooper. Muy caluroso recibimiento para Arez en GWF. La mayoría del Hangar No. 5 estuvo de su lado, pese a que Cooper es uno de los más queridos de la afición. Notable lucha, entre otras cosas, por evitar el habitual exceso de «kickouts» y finales falsos, pues ambos gladiadores apenas fueron a por el pin en un par de ocasiones durante los 11 minutos de duelo. Destacable desempeño del perdedor, el neozelandés pecó de atrevimiento, sin embargo, en la última secuencia, pues tras no poder consumar el pin con un Shooting Star Press, buscó la pulla con un Spanish Fly. Arez estuvo vivo y lo evitó, haciendo caer a Cooper del esquinero y lanzándose contra él mediante un doble pisotón, hasta rematarlo con el Pumphandle Half Nelson Driver y cubrirlo. ♠♠♠♠ En las postrimerías, Arez y Cooper se abrazaron entre grandes aplausos. Faltaron las monedas.

Toni Harting, Campeón de Berlín GWF, salió al ring y lanzó un reto abierto por su oro, al que respondió Chuck Mambo.

CAMPEONATO DE BERLÍN GWF: Toni Harting (c) derrotó a Chuck Mambo para retener el título. Los comentaristas mencionaron todos los campeonatos que Mambo había portado a lo largo de su carrera, sin omitir empresas, cosa de la que deberían tomar nota RevPro y PROGRESS. Al inicio, el réferi le requisó a Harting una bolsita con ¿talco? que tenía guardada en el calzón, y mientras estaba depositándola fuera del ring, el campeón sorprendió a Cooper, tomando así ventaja. Luego, varias movidas clásicas rudas le permitieron tomar la iniciativa ante un Cooper escurridizo, cuyo uso de las cuerdas sacó de quicio al germano durante todo el choque. Cooper tuvo tres falsos finales que pusieron el pie al público: uno, tras una Gory Bomb, otro, tras una Huracarrana desde la tercera cuerda, y el tercero, después de un repentino cabezazo al estilo de su colega TK Cooper. Pero ayer no fue el día de Sunshine Machine. Y su derrota se dio precisamente con la misma movida como detonante, el Spanish Fly. Harting, al igual que Arez, lo evitó,

y Cooper recibió el Double Underhook Piledriver. 1, 2 y 3: Harting salda su primera defensa. Harting venía de coronarse en un notable combate contra Kouga (durante el anterior show de GWF, Mystery Mayhem) y aquí confirmó que su nuevo reinado promete. Nunca he sabido por qué Mambo se prodiga tan poco individualmente. ♠♠♠3/4

CAMPEONATO DE BERLÍN GWF: Kouga derrotó a Landon Riley. Novel talento surgido del Glasgow Pro Wrestling Asylum, Riley es un habitual de ICW y tuvo aquí su debut con GWF. Kouga es más soso que la sopa de un hospital, pero con su calidad «in-ring» tiene al público de GWF encandilado cada vez que se deja ver por la promotora. Así, poco tardó el escocés en ganarse abucheos cuando le hizo un piquete de ojos al nipón, en un proceder rudo que fue constante a lo largo de las hostialidades, que se pusieron más interesantes sobre todo en los últimos compases, donde Riley demostró también ser ducho en el noble arte del golpeo. Finalmente, pudo tumbar a Kouga con un Fireman’s Carry Slam, lanzarse sobre él con un Springboard Senton, pero erró un Lionsault, cosa que su oponente aprovechó para obsequiarle con una Superkick, seguida de su variante del GTS y la cuenta de tres. ♠♠♠1/2

La final de la GWF World Cup 2026 se dirimirá hoy entonces entre Metehan, Rambo, Arez y Kouga; bajo lucha eliminatoria a cuatro bandas.

CAMPEONATO DE PAREJAS MIXTAS GWF: The Royal Throne (Sultan Suzu y Sorani) (con Kourosh Bohemian) derrotaron a Reyca y Abdul Kenan para retener el título. Reyca es la actual Campeona Independiente de Project Nova y monarca en Central Wrestling Germany. Mientras, Kenan, aunque viejo conocido en GWF, disputó aquí su primer combate en el cartel principal de un show «canon» de la empresa (véase, los que se emiten vía YouTube, pues GWF también celebra algunos en modo «house show»). Kenan salió vencedor de la particular batalla inicial con Sorani, y seguidamente Reyca impuso su mayo envergadura sobre Suzu, pero esta se valió (suciamente) de la ayuda externa de Sorani y Bohemian. Ya en el cierre del encuentro, Kenan pretendía lanzarse con un doble pisotón sobre Sorani y Suzu se puso encima de su socio, provocando que Kenan no aplicara su movimiento. Reyca sacó a Suzu del ring, pero en ese lapso de tiempo, Sorani se repuso, evitó el doble pisotón y endosó un Samoan Drop a Kenan, tras el que lo puso de espaldas planas. Hacía tiempo que no veía a alguien ganar con una Samoan Drop. ♠♠1/2

Antes del estelar, Metehan, Rambo, Arez y Kouga salieron con las respectivas banderas de sus países: Turquía (aunque Metehan nació en Alemania tiene raíces turcas), República Dominicana, México y Japón. Todos posaron en el ring junto a la World Cup.

OPORTUNIDAD POR EL CAMPEONATO MUNDIAL GWF, PELEA CALLEJERA: Axel Tischer derrotó a Fast Time Moodo. Antes de empezar a elaborar el artículo (casi) semanal de «Banger Alert», esta lucha aún no estaba anunciada, pues de haberlo hecho, seguramente habría tenido mención. Moodo y Tischer forman equipo (KxS) en otras promotoras (ganaron hace dos años el título de duplas de wXw), pero en GWF son extraños. Fueron con todo Moodo y Tischer desde el toque de campana inicial, paseándose por el Hangar No. 5 y llegando hasta la barra de su ambigú, donde incluso se tomaron una cerveza. Moodo recibió machetazos de parte de los presentes en primera fila, antes de que las armas tomaran protagonismo. Moodo ahogó a Tischer con ¿hilo dental?, le rajó el espacio interdigital con un folio y le puso hip hop pegado al oído con una boombox. Pero en un giro del destino, Tischer le arrebató el teléfono móvil y puso buen metal, cosa que resultó insoportable para Moodo. El «Rotten» pudo sobreponerse a tal trago y dejó un homenaje a John Klinger (RIP) lanzándose sobre Tischer con una silla. El ex-WWE le devolvió la jugada grapándole varios folios en la espalda y Moodo pudo evitar in extremis llevarse una grapa en la cabeza soltando un golpe bajo. Moodo dispuso un puñado de chapas sobre el que pretendía dejar caer a Tischer y acabó siendo él quien se las clavara en la espalda, por cortesía de una Liger Bomb. Divertido estelar. ♠♠♠3/4 Tischer buscará hoy el Campeonato Mundial GWF que ostenta Ahura en la segunda jornada de la World Cup.

Como epílogo, Tischer, micro en mano, proclamó que conquistaría el magno cetro de GWF por tercera vez.

⇒ Habitualmente, los eventos con torneos de por medio pecan de contener bastante relleno en sus carteles. Este primer día de la World Cup también tuvo relleno, pero disfrutable, sólo a excepción de la defensa del Campeonato de Parejas Mixtas, demasiado larga. Recuerden, el cierre de la copa podrá verse, como sucedió ayer, a partir de las 12 pm ET vía canal de YouTube de GWF.

♠♠♠1/2