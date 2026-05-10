Sólo tuvo una hora de duración, pero anoche, el especial televisivo Fairway To Hell de AEW dio mucho de sí. Aparte de contener una (gran) defensa del máximo cetro de la empresa, con Darby Allin reteniéndolo ante PAC, y la conquista del Campeonato Nacional por parte de Mark Davis, se dispusieron varios cambios para el cartel que presenta Double or Nothing 2026.

Como nuevo añadido al menú, Thekla pondrá sobre la mesa el Campeonato Mundial Femenil AEW frente a cuatro retadoras al mismo tiempo mediante lucha de cuatro esquinas: Jamie Hayter, Hikaru Shida y Kris Statlander. Esta será la sexta vez que la austriaca tiene compromiso titular desde que se coronara monarca en el episodio de Dynamite del pasado 11 de febrero.

Y como actualización de lo ya conocido, Jack Perry, Kenny Omega y The Young Bucks se autoincluyeron en el anunciado Stadium Stampede para formar equipo con Chris Jericho, luego de que Ricochet le costara el Campeonato Nacional a Perry durante Fairway To Hell. Ricochet tendrá en su equipo a Kaun, Toa Liona, Mark Davis y otro miembro de la Don Callis Family por revelar.

► Double or Nothing: cartel provisional

He aquí lo que presenta por ahora AEW Double or Nothing 2026, a celebrarse el 24 de mayo desde el Louis Armstrong Stadium de New York City (New York, EEUU).

CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW, LUCHA A CUATRO BANDAS: Thekla (c) vs. Jamie Hayter vs. Hikaru Shida vs. Kris Statlander

CAMPEONATO INTERNACIONAL AEW: Kazuchika Okada (c) vs. Konosuke Takeshita

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW, I QUIT: FTR (c) vs. Adam Copeland y Christian Cage (si Copeland y Cage pierden, no volverán a formar equipo nunca más)

STADIUM STAMPEDE: The Demand (Ricochet, Kaun y Toa Liona), Mark Davis y un miembro de la Don Callis Family por concretar vs. Chris Jericho, Jack Perry, Kenny Omega y The Young Bucks