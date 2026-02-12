AEW DYNAMITE 11 DE FEBRERO 2026 .— Aunque parecía que esta lucha la veríamos en un PPV, será este miércoles cuando Tommaso Ciampa defienda el Campeonato TNT ante Kyle Fletcher. Ciampa conquistó el título el 31 de enero al derrotar a Mark Briscoe. La semana pasada lo retuvo en una lucha de tres esquinas ante Roderick Strong y Claudio Castagnoli. Sin embargo, su reinado enfrenta ahora su prueba de fuego: Fletcher, quien ostentó ese mismo título por 114 días antes de perderlo ante Briscoe, ha estado desde entonces obsesionado con recuperarlo. Fletcher exigió esta lucha para poder llegar a Grand Slam Australia, en su ciudad natal, como campeón. Con el orgullo, el legado y el oro en juego, esta lucha tiene todos los ingredientes para ser un clásico instantáneo. La acción de AEW Dynamite se emite desde la Toyota Arena, en Ontario, California.

En un encuentro para definir a los contendientes #1 al Campeonato Mundial de Parejas AEW, The Rascalz (Dezmond Xavier y Zachary Wentz) enfrentarán a los Young Bucks (Matt y Nick Jackson) y un tercer equipo por determinar. Los Rascalz vienen de una victoria en su debut en Collision, mientras que los Young Bucks derrotaron a los Gates of Agony para asegurar su lugar. El equipo ganador de esta contienda se medirá contra FTR por el título.

La Campeona Mundial AEW, Kris Statlander, defenderá su corona ante Thekla en una lucha de correas. La rivalidad entre ambas ha escalado peligrosamente. Thekla atacó a Statlander con un cinturón la semana pasada junto a las Sisters of Sin. Ahora, la campeona ha elegido la estipulación más brutal para castigar a su rival.

Además, Kenny Omega y Swerve Strickland se verán cara a cara en una entrevista. La semana pasada, Strickland provocó la derrota de Omega ante Andrade, a pesar de que buscaba ayudarlo. Esto podría derivar en un reto para un mano a mano.

AEW Dynamite 11 de febrero 2026

La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro