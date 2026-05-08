Para hablar de esta aparente jauja luchística en los años pospandémicos, para entender esta recobrada fiebre por el bello arte del pancracio, resulta esencial poner el foco sobre Europa, territorio donde más se ha hecho palpable, con un circuito ya establecido donde como nunca antes, desde Polonia a España, podemos llevarnos shows a la boca de forma regular. He ahí el sentido de la presumible sección que nos ocupa, donde un servidor hará previa de cinco combates seleccionados entre todo lo que esté en la agenda de la lucha libre europea cada semana.

Y la presente viene fuerte, con la celebración, entre otros, de tres eventos: RIOT: Ni Oblit Ni Perdó (9 de mayo), Triple W: Dominio (9 de mayo), GWF World Cup 2026 (9 y 10 de mayo) y RevPro Live In Sheffield 25 (10 de mayo).

Ángel Reyes vs. IssI; RIOT: Ni Oblit Ni Perdó

[9 de mayo; 12 pm ET; Casinet d’Hostafrancs (Barcelona, España); a posteriori de la celebración del show en Resist Pro Wrestling On Demand]

El hijo pródigo vuelve a casa. Ángel Reyes dejó vacante el Campeonato Absoluto de RAGE el pasado enero por un buen motivo: la oportunidad de girar con los Tranquilos de Japón cual estrella de rock a sus 20 años, siendo uno más del grupo, compartiendo ring con Tetsuya Naito bajo los focos de NOAH y dándose a conocer ante el público japonés. Se trate o no de una implicación puntual, este regreso de Reyes lo devuelve en modo estrella para ser parte de una cita que sirve de antesala a This Is Wrestling Vol. 2 (30 de mayo), siguiente parada en el calendario de Resist coincidiendo con el fin de semana de la visita de WWE a Barcelona. Veremos si Reyes también compite allí, pero mientras tanto, IssI no es de esos que lo recibirán precisamente con los brazos abiertos en Ni Oblit Ni Perdó. Más bien, con la pierna cargada.

[9 de mayo; 12 pm ET; Gimnasio Lucharama (Madrid, España); a posteriori de la celebración del show en el canal de YouTube de Triple W]

Más de un lustro lleva Trevor de Vries luchando en Triple W; uno de esos pocos casos de casi exclusividad absoluta entre talento y empresa dentro de la escena española. Y sólo una vez en todo este tiempo, de Vries ha podido optar al máximo cetro de la empresa (el pasado junio, en la última edición de Total Rumble, ni siquiera como retador exclusivo). Injusticia absoluta para de Vries, quien aseguró durante Reset, el más reciente show de Triple W, ser el mejor luchador europeo. Consideración que tendrá la oportunidad de demostrar en Dominio, ya que sus palabras han llamado la atención de LJ Cleary, uno de los principales «cancerberos» del circuito del viejo continente, quien ya se enfrentó en su anterior lucha con Triple W a Zozaya. ¿Podríamos estar aquí ante el gran ascenso (por fin) de «el Canalla»?

TK Cooper vs. Arez, primera ronda de la GWF World Cup 2026; GWF World Cup 2026

[9 de mayo; 12 pm ET; Hangar No. 5 (Hannover, Alemania); en directo a través del canal de YouTube de GWF]

Sin politiqueos, sin corruptelas y sobre todo sin VAR: vuelve la mejor World Cup, la de GWF. Su jornada inaugural albergará los combates de primera ronda, en forma de mano a mano, cuyos ganadores se enfrentarán 24 horas después ya en la final a cuatro esquinas. Todos los emparejamientos iniciales lucen atractivos, pero de elegir uno, TK Cooper vs. Arez se antoja, sobre el papel, el más interesante. Tras la reciente aventura de Andrade con GWF, ahora es otra figura azteca de AEW la que tiene previsto debutar bajo los focos de la casa germana, y frente a uno de sus campeones (de duplas, junto a Chuck Mambo, la otra mitad de Sunshine Machine). Considerando el estilo poco ortodoxo que ambos despliegan, esperen un duelo repleto de secuencias originales a la par que espectaculares.

Leon Cage vs. Michael Oku; RevPro Live In Sheffield 25

[10 de mayo; 10 am ET; Network (Sheffield, Inglaterra); en directo vía RevPro OnDemand]

La cara de Michael Oku en la imagen promocional de este combate no es casualidad: «The OJMO» se marcó una suerte de «turn» a lo Bret Hart en WrestleMania 13 durante el epílogo del más reciente show de RevPro, Live In London 107, cuando su bilis acumulada hacia Connor Mills acabó por consumirle y no quiso deshacer el Half Crab con el que acababa de lograr la victoria, desoyendo incluso a su amada Amira Blair y golpeando a varios «contenders». Únicamente la amenaza de Jay Joshua pudo refrenarlo. Comprobaremos aquí si se trataba de una enajenación pasajera o si por el contrario, Oku ha hecho «crack» indefinidamente. Narrativa que no debería distraernos de lo que este punto del cartel de Live In Sheffield 25 supone, sin trampa ni cartón: la revancha de uno de los mejores combates del 2024 en la escena británica.

Drilla Moloney vs. Trent Seven; RevPro Live In Sheffield 25

[10 de mayo; 10 am ET; Network (Sheffield, Inglaterra); en directo vía RevPro OnDemand]

Otro hijo pródigo que vuelve a casa. En Live In London 106, el pasado mes, Drilla Moloney sorprendió con su aparición durante las postrimerías de la victoria de Ricky Knight Jr. sobre Connor Mills, consecuencia de que RKJ proclamara la inexistencia de alguien en RevPro que fuese capaz de pararle los pies, luego de defenestrar a Tom Thelwell, quien había salido en defensa del comentarista Dave Bradshaw. Se supone que habrá duelo entre RKJ y Moloney, pero antes de confirmarse, el primer rival para «44 Calibre» en su retorno a la promotora casi tres años después de su último encuentro (en el 11 Year Anniversary Show) tendrá mucho que decir. Trent Seven viene de caer en los cuartos de final del reciente torneo Revolution Road y querrá recuperar comba. Dos ilustres del «boom» de la lucha británica por fin se miden en mano a mano.