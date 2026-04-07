RevPro volvió al Porchester Hall de Londres (Inglaterra) para su decimotercer evento de 2026, Live In London 106, este pasado domingo 5 de abril.

Los dos puntos principales del show definieron a los últimos semifinalistas del torneo Revolution Road, cuyo ganador obtendrá en Revolution Rumble (17 de mayo) una lucha por el Campeonato Británico Indiscutible de Peso Completo RevPro: Trent Seven vs. Michael Oku y Ricky Knight Jr. vs. Connor Mills.

También se concretaron nuevos retadores al Campeonato Británico Indiscutible de Parejas RevPro, mediante un combate «Tornado» con Greedy Souls, Flying Bryant Brothers, Top Tier y The Freshnas.

Completando el cartel anunciado, Cut Throat Collective se midieron a Kanji, Rhio y Amira Blair, Leon Slater y Cameron Khai fueron contra Joe Lando y Leyton Buzzard, mientras Thomas Shire se enfrentó a Tom Thelwell y David Francisco hizo lo propio con Richard Holliday.

RevPro Live In London 106 pudo seguirse en directo vía RevPro On Demand, donde está disponible para su visionado.

► Unbound Companies

Luke Jacobs (con Ethan Allen) derrotó a Isaac Murray . Lucha no anunciada de antemano. Durante siete minutos, el «Contender» dio algo de guerra, estando cerca de sorprender a Jacobs con un paquetito, hasta que al intentar por tercera vez un Codebreaker, el Young Gun lo atrapó, convirtiéndolo en una Powerbomb, para luego hacerlo rendir vía STF. Andy Quildan mencionó que Jacobs venía de luchar 24 horas antes en un «deathmatch», aludiendo a su implicación en el Dead Or Alive de TNT Extreme Wrestling. ♠♠♠

. Lucha no anunciada de antemano. Durante siete minutos, el «Contender» dio algo de guerra, estando cerca de sorprender a Jacobs con un paquetito, hasta que al intentar por tercera vez un Codebreaker, el Young Gun lo atrapó, convirtiéndolo en una Powerbomb, para luego hacerlo rendir vía STF. Andy Quildan mencionó que Jacobs venía de luchar 24 horas antes en un «deathmatch», aludiendo a su implicación en el Dead Or Alive de TNT Extreme Wrestling. David Francisco (con Josh Holly y Kelly Sixx) derrotó a Richard Holliday . Tenía algo de bagaje Holliday (actual Campeón Midwest NWA) con RevPro, disputando un par de combates en 2024 y 2025. Se topó Francisco aquí con la horma de su zapato en cuanto a ego, conjuntando un duelo muy de personajes (rudos), distinto al estilo habitual de RevPro. El estadounidense tenía dispuesto al portugués para su remate, Holly y James interfirieron sin éxito, pero Francisco demostró ser más listo: sabedor de que el movimiento característico de Holliday constituye un golpe bajo, tuvo la precaución de llevar una coquilla en sus partes pudendas. Desconcertado, Holliday encajó seguidamente una Claymore Kick y el Ruckus, sucumbiendo a la cuenta de tres. Entretenido punto, aunque tal vez demasiado largo. ♠♠3/4

. Tenía algo de bagaje Holliday (actual Campeón Midwest NWA) con RevPro, disputando un par de combates en 2024 y 2025. Se topó Francisco aquí con la horma de su zapato en cuanto a ego, conjuntando un duelo muy de personajes (rudos), distinto al estilo habitual de RevPro. El estadounidense tenía dispuesto al portugués para su remate, Holly y James interfirieron sin éxito, pero Francisco demostró ser más listo: sabedor de que el movimiento característico de Holliday constituye un golpe bajo, tuvo la precaución de llevar una coquilla en sus partes pudendas. Desconcertado, Holliday encajó seguidamente una Claymore Kick y el Ruckus, sucumbiendo a la cuenta de tres. Entretenido punto, aunque tal vez demasiado largo. CUARTOS DE FINAL DEL TORNEO REVOLUTION ROAD: Ricky Knight Jr. vs. Connor Mills no se produjo . Jay Joshua acompañaba a Mills y fue asaltado por Will Kroos, su rival en Epic Encounter. La golpiza postergó el duelo, anunciándose para más adelante en el show. Segmento bien conjuntado.

. Jay Joshua acompañaba a Mills y fue asaltado por Will Kroos, su rival en Epic Encounter. La golpiza postergó el duelo, anunciándose para más adelante en el show. Segmento bien conjuntado. Tom Thelwell derrotó a Thomas Shire . En el anterior show de RevPro, Live In Southampton 41, Shire lanzó un reto abierto, respondido por Thelwell. Y lo que parecía una lucha de realce para Shire, tras el «heel turn» de Cowboy Way, acabó decantándose del lado del inglés, a pesar de su tocada espalda por los castigos que el estadounidense le estaba aplicando. Shire buscó la Claw, Thelwell se la sacó de encima, lanzó un directo al mentón y luego un Rebound Lariat. Shire fue puesto entonces de espaldas planas. Segunda victoria para Thelwell en su tercer combate con RevPro. ♠♠♠

. En el anterior show de RevPro, Live In Southampton 41, Shire lanzó un reto abierto, respondido por Thelwell. Y lo que parecía una lucha de realce para Shire, tras el «heel turn» de Cowboy Way, acabó decantándose del lado del inglés, a pesar de su tocada espalda por los castigos que el estadounidense le estaba aplicando. Shire buscó la Claw, Thelwell se la sacó de encima, lanzó un directo al mentón y luego un Rebound Lariat. Shire fue puesto entonces de espaldas planas. Segunda victoria para Thelwell en su tercer combate con RevPro. ♠♠♠ Leon Slater y Cameron Khai derrotaron a Joe Lando y Leyton Buzzard . Los primeros compases fueron algo convencionales, con Slater y Khai actuando como típicos rudos, intentando aislar a Lando de Buzzard. Pero conforme avanzaron los minutos, el choque se puso interesante y tuvo varias secuencias geniales, que desataron los aplausos del público, caso de un intento de Style Clash sobre Lando por parte de Slater, que Buzzard truncó con una Superkick y a continuación Khai equilibró con un V-Trigger. En los últimos compases, Lando y Buzzard emboscaron a Khai, y antes de que el réferi consumara una presumible cuenta de tres, Slater lo sacó del ring y pudo distraer lo suficiente al Campeón Británico Indiscutible de Peso Crucero RevPro para que este recibiera el Slingshot Cutter de su retador en Epic Encounter. Tercera vez consecutiva que Lando cae ante Khai. ♠♠♠3/4 En las postrimerías, Slater proclamó que Khai derrocaría a Lando.

. Los primeros compases fueron algo convencionales, con Slater y Khai actuando como típicos rudos, intentando aislar a Lando de Buzzard. Pero conforme avanzaron los minutos, el choque se puso interesante y tuvo varias secuencias geniales, que desataron los aplausos del público, caso de un intento de Style Clash sobre Lando por parte de Slater, que Buzzard truncó con una Superkick y a continuación Khai equilibró con un V-Trigger. En los últimos compases, Lando y Buzzard emboscaron a Khai, y antes de que el réferi consumara una presumible cuenta de tres, Slater lo sacó del ring y pudo distraer lo suficiente al Campeón Británico Indiscutible de Peso Crucero RevPro para que este recibiera el Slingshot Cutter de su retador en Epic Encounter. Tercera vez consecutiva que Lando cae ante Khai. En las postrimerías, Slater proclamó que Khai derrocaría a Lando. OPORTUNIDAD POR EL CAMPEONATO BRITÁNICO INDISCUTIBLE DE PAREJAS REVPRO EN EPIC ENCOUNTER, TORNADO TAG TEAM: Flying Bryant Brothers (Leland y Zander Bryant) derrotaron a The Freshnas (Fabio Steers y Martin Steers), Top Tier (Josh Holly y James Ellis) y Greedy Souls (Brendan White y Danny Jones) . Greedy Souls partían como favoritos, contando con el apoyo del respetable, al tiempo que los Freshnas y Top Tier ejercían de rudos, si bien los irlandeses hicieron de las suyas repartiendo besos. Fabio buscó él solito la victoria contra los dos Bryant, pero estos evitaron su 450, lo tumbaron con un Backbreaker Powerbomb y lo remataron con dos Planchas desde la tercera cuerda para la cuenta de tres. ♠♠♠1/2 Leland y Zander cobrarán su oportunidad ante Young Guns en Epic Encounter, como los campeones confirmaron a posteriori. Y este punto del cartel no concluyó ahí, porque los Bryant fueron atacados por Sha Samuels, hasta que Nino Bryant hizo acto de presencia y lo sacó del ring. Iracundo, el mayor de los Bryant anunció que en Epic Encounter volverá a enfrentarse a Samuels.

. Greedy Souls partían como favoritos, contando con el apoyo del respetable, al tiempo que los Freshnas y Top Tier ejercían de rudos, si bien los irlandeses hicieron de las suyas repartiendo besos. Fabio buscó él solito la victoria contra los dos Bryant, pero estos evitaron su 450, lo tumbaron con un Backbreaker Powerbomb y lo remataron con dos Planchas desde la tercera cuerda para la cuenta de tres. Leland y Zander cobrarán su oportunidad ante Young Guns en Epic Encounter, como los campeones confirmaron a posteriori. Y este punto del cartel no concluyó ahí, porque los Bryant fueron atacados por Sha Samuels, hasta que Nino Bryant hizo acto de presencia y lo sacó del ring. Iracundo, el mayor de los Bryant anunció que en Epic Encounter volverá a enfrentarse a Samuels. CUARTOS DE FINAL DEL TORNEO REVOLUTION ROAD: Ricky Knight Jr. vs. Connor Mills . Salió muy agresivo RKJ, descontento por la demora del combate, atacando a Mills antes de que sonara la campana. Mills buscó tomar el control en varias ocasiones, pero RKJ siempre supo truncar cada «comeback», aunque tuviera que estrellarle una lata de cerveza en la cara (sin causar DQ) o plancharle la cabeza con un DDT sobre el suelo del Porchester Hall. En la segunda parte, el duelo estuvo más parejo, pero de nuevo, RKJ parecía tener el antídoto para cada ofensiva del «True Grit», y pudo aplicarle un Martinete contra varias sillas de primera fila. Mills logró regresar al tiempo al ring, fue recibido con un rodillazo y dispuesto para el Rickyshi Driver, hasta lograr zafarse y engancharlo en un pin para la agónica victoria. ♠♠♠♠ Como poscombate, pasaron cositas. Dave Bradshaw dejó por un momento la mesa de comentarios en pos de preguntar a RKJ cuál sería su siguiente paso, este no se lo tomó demasiado bien y antes de consumar la masacre, Tom Thelwell se lanzó contra «The Killer», cayendo en el intento. RKJ tomó el micro y proclamó que no había nadie en RevPro que tuviera lo que había que tener para detenerlo, propiciando la sorpresa de la noche: Drilla Moloney. RKJ bajó del ring, indicándole al gladiador de New Japan que se verían las caras cuando él quisiera. En respuesta, Moloney defenestró a Chicago Desailly, uno de los «Contenders». Otra mala noche para ser novato. Moloney no se dejaba ver por RevPro desde el 11 aniversario de la promotora.

. Salió muy agresivo RKJ, descontento por la demora del combate, atacando a Mills antes de que sonara la campana. Mills buscó tomar el control en varias ocasiones, pero RKJ siempre supo truncar cada «comeback», aunque tuviera que estrellarle una lata de cerveza en la cara (sin causar DQ) o plancharle la cabeza con un DDT sobre el suelo del Porchester Hall. En la segunda parte, el duelo estuvo más parejo, pero de nuevo, RKJ parecía tener el antídoto para cada ofensiva del «True Grit», y pudo aplicarle un Martinete contra varias sillas de primera fila. Mills logró regresar al tiempo al ring, fue recibido con un rodillazo y dispuesto para el Rickyshi Driver, hasta lograr zafarse y engancharlo en un pin para la agónica victoria. Como poscombate, pasaron cositas. Dave Bradshaw dejó por un momento la mesa de comentarios en pos de preguntar a RKJ cuál sería su siguiente paso, este no se lo tomó demasiado bien y antes de consumar la masacre, Tom Thelwell se lanzó contra «The Killer», cayendo en el intento. RKJ tomó el micro y proclamó que no había nadie en RevPro que tuviera lo que había que tener para detenerlo, propiciando la sorpresa de la noche: Drilla Moloney. RKJ bajó del ring, indicándole al gladiador de New Japan que se verían las caras cuando él quisiera. En respuesta, Moloney defenestró a Chicago Desailly, uno de los «Contenders». Otra mala noche para ser novato. Moloney no se dejaba ver por RevPro desde el 11 aniversario de la promotora. Amira Blair, Rhio y Kanji derrotaron a Cut Throat Collective (Safire Reed, Anita Vaughan y Mercedez Blaze) . Las técnicas se mostraron bastante más poderosas que las rudas. Incluso Blair, aparentemente el eslabón débil del trío ganador. Muchos minutos entre «tag» y «tag», con CTC como dominadoras la mayor parte del tiempo. Blaze llevaba escrita en la frente la palabra «pin», y así fue, tras el Package Piledriver de Rhio. ♠♠♠ Kanji evitó que Vaughan rompiera la cuenta defenestrándole un hombro y Reed, en vez de encargarse de evitar el pin, prefirió preocuparse del estado de Vaughan. Otro poscombate sustancioso: Alexxis Falcon, en el stage, reveló que defenderá el Campeonato Británico Femenil Indiscutible RevPro ante Blair en Epic Encounter, despreciando los méritos de Rhio y Kanji. Blair no lució muy convencida.

. Las técnicas se mostraron bastante más poderosas que las rudas. Incluso Blair, aparentemente el eslabón débil del trío ganador. Muchos minutos entre «tag» y «tag», con CTC como dominadoras la mayor parte del tiempo. Blaze llevaba escrita en la frente la palabra «pin», y así fue, tras el Package Piledriver de Rhio. ♠♠♠ Kanji evitó que Vaughan rompiera la cuenta defenestrándole un hombro y Reed, en vez de encargarse de evitar el pin, prefirió preocuparse del estado de Vaughan. Otro poscombate sustancioso: Alexxis Falcon, en el stage, reveló que defenderá el Campeonato Británico Femenil Indiscutible RevPro ante Blair en Epic Encounter, despreciando los méritos de Rhio y Kanji. Blair no lució muy convencida. CUARTOS DE FINAL DEL TORNEO REVOLUTION ROAD: Michael Oku derrotó a Trent Seven. Oku no estuvo acompañado de Amira Blair. En el inicio, Oku se dañó la rodilla al caer con un Fosbury Flop fuera del ring, punto que le dio problemas durante toda la contienda, aunque Seven no fijase en él su mira; diría que principal error en el desarrollo. La fanaticada estuvo bastante silente, tal vez por las tres horas y media que llevaba de show a sus espaldas, y despertó un poco cuando Seven le aplicó a Oku en tremendo Martinete desde la tercera cuerda. «The OJMO» tuvo que recurrir a una cuerda para no sucumbir al pin. Y este fue quien acabó haciendo un «limbwork» sobre la rodilla izquierda de Seven, pero sus dos intentos de que el mostachudo palmeara la lona vía Half Crab se quedaron en la orilla. Así que Oku, ya a la desesperada, le hizo probar un Ripcord Lariat (remate de Seven), y un Pumphandle Slam transicionado en Ganso Bomb. 1, 2 y 3. ♠♠♠3/4

⇒ Mucha tela que cortar en este Live In London 106, con el importante avance en el torneo Revolution Road, nuevas concreciones para Epic Encounter y el retorno de Drilla Moloney. Tanto, que se hizo algo largo el show, visible en las reacciones del respetable durante el «main event». Entiendo que como promotor quieras ofrecer hueco a todos los talentos posibles, pero RevPro debería aplicar el «menos es más» con mayor frecuencia, sobre todo cuando se encuentra ya en la dinámica de producir prácticamente un show cada semana. No creo que ningún asistente vaya a quejarse por ver seis combates en vez de nueve. Me quedo con el vaticinado «banger» entre RKJ y Connor Mills.

♠♠♠1/2

Last nights Live In London 106 is available to watch NOW on https://t.co/dIQJlopTGz



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