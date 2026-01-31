Mientras RIOT, la principal marca de Resist Pro Wrestling, ya tuvo su primer evento en 2026 el pasado día 10 (Calle Victoria), dos semanas después, el sábado 24 le tocó el turno a RAGE, que igualmente ocupó el Casinet d’Hostafrancs de Barcelona (Cataluña, España) con Blasfemia.

Una cita marcada por el adiós, temporal esperamos, de Ángel Reyes, quien no se marchó sin antes defender el Campeonato Absoluto de RAGE ante Félix, el querido guardaespaldas del no tan querido Sultán de Arabian Empire.

Completando el menú, hubo defensa de los Campeonatos Por Parejas de la Triple W, con La Nueva Ola (Marius Fulger y Rodrigo Acosta) buscando conservar sus estatus ante El Sindicato De La Lucha (Chakao e Ivanski) y Los Inestables (Eros y Jamie Léctor); un choque de duplas mediante el cual Los Cavazanjas (Estoiko y Bellako) pretendían vendetta contra Bastian, acompañado del irlandés Calum Black; un choque de tercias donde Ley & Orden (Mortero, Mechero y Toro) se midieron a Murder Business (Goldenboy Santos, RAFA y Damião); una lucha en desventaja entre Carranza y La Verdad (Marc Menino y Alexander Red) y dos duelos simples: Enrique Lemus III vs. Víctor «el Gigante» López y Mauro vs. Newt Nova.

RAGE: Blasfemia puede verse íntegramente en el Patreon de Resist.

► Diamante para la eternidad

CAMPEONATOS POR PAREJAS DE LA TRIPLE W, LUCHA A TRES BANDAS: La Nueva Ola (Marius Fulger y Rodrigo Acosta) (c) derrotaron a El Sindicato de La Lucha (Chakao e Ivansky) y Los Inestables (Eros y Jaime Léctor) para retener los títulos . La clave del combate estuvo en que Ivansky, miembro díscolo de los sindicalistas, quiso hacer la guerra por su cuenta, con tags inoportunos que le costaron a su dupla la posibilidad de coronarse. Esto, y la arrolladora sinergia que destilan los monarcas, quienes acabaron poniendo de espaldas planas a Léctor tras su remate conjunto. Dinámico «opener», aunque demasiado breve. ♠♠3/4 En las postrimerías, Chakao le bajó los humos a Ivansky con una bofetada y ambos se enzarzaron en una golpiza, al igual que Léctor y Eros, consecuencia de un malentendido. El staff evitó que la sangre llegara al río.

En las postrimerías, Chakao le bajó los humos a Ivansky con una bofetada y ambos se enzarzaron en una golpiza, al igual que Léctor y Eros, consecuencia de un malentendido. El staff evitó que la sangre llegara al río. Ángel Reyes fue recibido entre cálidos cánticos de «hijo de puta», recordándole su traición semanas atrás a Ley & Orden. El público poco menos que saboteó su promo, en la que Reyes expuso que como quería buscar la grandeza, quería ir más allá de RAGE y no pensaba defender el título de la marca. Pero Estrella, la General Manager, lo confrontó, aunque apenas pudo decir algo, porque fue interrumpida por El Sultán, que acompañado de Félix, Enrique Lemus III y la Sancta Universitas Aristocrática, quiso postularse como retador. Estrella le espetó que el público dictaría sentencia: El Sultán o Félix. Este último fue escogido por mayoría aplastante, con el apoyo de una Aula Oberta camuflada. La lucha se estipuló para el final del show.

Los Cavazanjas (Bellako y Estoiko) derrotaron a Bastian y Calum Black . Este encuentro se detonó como consecuencia de que Bastian atacara a los obreros tras el duelo que enfrentó a estos en RAGE: Días Pasados y arruinase su reconciliación. Y aunque Bastian saliera poseído por el espíritu de Eddie Guerrero, rehusó trampear en última instancia cuando Black le dijo que golpeara con una silla a Los Cavazanjas. De hecho, Black acabó golpeado en sus partes pudendas por Bastian, circunstancia que Bellako y Estoiko aprovecharon para rematarlo y cubrirlo. ♠♠1/2

En las postrimerías, los rudos pretendían paliza sobre Carranza, pero Ley & Orden hicieron el salve. Limpiado el ring, se toparon con la entrada en escena de Murder Business.

. Ajuste de cuentas aquí: Carranza buscaba vengarse de la traición de Alexander Red, su pupilo, quien le dio la espalda para unirse a Marc Menino. Pero claro, JB tuvo la magnífica idea de que se midiera a los dos miembros de La Verdad al mismo tiempo. Y sobre los ocho minutos, tal superioridad numérica dio sus frutos, tras coser a patadas a Carranza y aplicarle La Verdad su remate conjunto. De paso, Menino y Red trampearon un poco, claro, y tumbaron también al amuletado Vega. ♠♠1/2 En las postrimerías, los rudos pretendían paliza sobre Carranza, pero Ley & Orden hicieron el salve. Limpiado el ring, se toparon con la entrada en escena de Murder Business. Ley & Orden (Mortero, Mechero y Toro) derrotaron a Murder Business (Goldenboy Santos, RAFA y Damião) . Evidentemente, el Casinet tuvo claro aquí quiénes eran sus favoritos, sin desperdiciar un minuto en abuchear a los portugueses, rudazos de manual bajo los focos de la escena española. Tras tumbar a Mechero y Toro sin que estos sucumbieran a la cuenta de tres, Mortero quedó sólo ante Murder Business y se las ingenió para repelerlos hasta que sus compañeros se repusieron, sacaron a Santos y RAFA del ring y aplicaron su remate conjunto sobre Damião. Lucha de tercias de gran nivel, donde todo apuntaba a que Santos (recordemos, actual Campeón Absoluto de la Triple W) y Cía saldrían victoriosos por una actuación contundente, pero Ley & Orden defendieron el orgullo patrio y proclamaron en su regreso a vestidores que eran la mejor tercia de la península ibérica. ♠♠♠3/4

Lucha de tercias de gran nivel, donde todo apuntaba a que Santos (recordemos, actual Campeón Absoluto de la Triple W) y Cía saldrían victoriosos por una actuación contundente, pero Ley & Orden defendieron el orgullo patrio y proclamaron en su regreso a vestidores que eran la mejor tercia de la península ibérica. ♠♠♠3/4

Hacía tiempo que no disfrutaba de un combate tan malo en la escena española. ♠1/2 Tras tamaño espectáculo, García informó a los rudos que se verían las caras en Olimpo, próximo show de RAGE (21 de marzo), mediante choque de tercias con el control de Aula Oberta sobre la mesa.

En las postrimerías, TJ Charles, muy gratuitamente, atacó a Mauro y a Maverick. Mauro lo retó entonces para un duelo en Olimpo y Charles le respondió con un Martinete. Aunque intente ser rudísimo, Charles no deja de recibir apoyo.

Como epílogo, lo verdaderamente mollar de la velada. Guillermo apareció y pidió al resto de compañeros de vestidor que salieran y rodearan el ring. «El Humilde» y Ley & Orden despidieron a Reyes y se proyectó un vídeo homenaje. Entonces llegó el turno del aludido, quien sólo dijo que la lucha libre era lo mejor que le había pasado en la vida y dejó el Campeonato de RAGE sobre la lona. Desconozco si Reyes ha firmado con alguna empresa, pero cuanto menos, parece que su carrera ha despegado definitivamente. Hoy, como ya informamos, tiene previsto competir en SAJ Evil Eye.

⇒ Aunque el reparto de tiempos en general fue adecuado, varios puntos se sintieron como relleno. Entiendo que no pueda presentarse únicamente un show de tres combates (¿o sí?), pero lo cierto es que sólo tres resultaron destacables: el «opener», el de tercias y el «main event», destacando especialmente el segundo, con Ley & Orden demostrando que puede ir de tú a tú con un equipo de la talla de Murder Business. No obstante, seguramente Blasfemia acabe por ser recordado como el primer punto de inflexión en la carrera de Ángel Reyes. Y eso es por ley.

♠♠3/4