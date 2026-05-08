JC Mateo: Los planes originales que había para Jeff Cobb en WWE

JC Mateo, mejor conocido como Jeff Cobb en NJPW, AEW y ROH, llegó a WWE con altas expectativas. Debutó en WWE el 16 de mayo de 2025 en SmackDown, derrotando de manera contundente a LA Knight. Esa victoria generó gran expectativa entre los fans, pues el veterano mostró su poderío físico y un gran carisma como rudo. Cobb cumplía un sueño de infancia al llegar a WWE. Según reporta Dave Meltzer en el boletín Wrestling Observer, la compañía tenía planes ambiciosos para él, pero todo cambió tras evaluaciones internas.

► JC Mateo se hundió junto a los MFTs

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Dave Meltzer reportó que WWE vio inicialmente a Mateo como una estrella que podría enfrentarse a varios nombres importantes. Sin embargo, tras sus tryouts y evaluaciones, la dirección creativa cambió drásticamente: Se le integró al grupo de los MFTs junto a Solo Sikoa.

Cobb, en el momento de su contratación hace un año, era visto como una estrella importante tras su paso por New Japan. Aunque siempre elogió a New Japan, a su edad, sentía que era momento de ganar dinero en serio. Y si bien había trabajado antes con AEW y le habían ofrecido un contrato allí, optó por quedarse en New Japan; realmente no consideró AEW, donde sus fortalezas habrían encajado mejor.

Había planes para darle un gran impulso a Cobb en WWE. Iba a trabajar con figuras clave en luchas individuales, pero los planes nunca se concretaron. Por alguna razón, después de verlo, se convirtió en uno más dentro de los MFTs, un grupo construido alrededor de Sikoa, con Tama Tonga acaparando el tiempo en pantalla y Talla Tonga como el monstruo.

Mi percepción es que la estatura de Cobb jugó un papel en esto, ya que era más bajo que la mayoría de los estelaristas. Su principal fortaleza, su increíble habilidad atlética, no era algo que parecieran querer destacar para un rudo que era un tipo más dentro de un grupo.

Su rol en televisión se volvió cada vez más limitado, apareciendo principalmente como apoyo en segmentos de los MFTs sin destacar en historias importantes. Básicamente se hundió junto con el grupo, que era visto como una mala copia de The Bloodline.

El 24 de abril de 2026, WWE anunció una veintena de despidos, y entre ellos estuvieron JC Mateo y Tonga Loa.

► ¿Qué sigue para Jeff Cobb?

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A pesar de su corta estancia en WWE, Jeff Cobb tiene un amplio bagaje: Ha sido Campeón de Peso Abierto NEVER en NJPW, fue Campeón Mundial ROH y fue uno de los personajes más destacables de Lucha Underground: El monstruoso Matanza Cueto.

A pesar de su enorme calidad, no funcionó en WWE, lo cual no habla mal de él, si no de la propia WWE, que claramente no sabe cómo manejar el talento de alto nivel cuando no encaja a la primera en las historias que les escriben (o más bien que ahora escribe la IA).

Los fans esperan verlo de regreso en AEW, NJPW o incluso en el CMLL.