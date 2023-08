Con el acercamiento de RevPro a NJPW, PROGRESS se alejó de la casa fundada por Andy Quildan una vez sostuvo aquel acuerdo de colaboración con WWE. Pero ahora, con PROGRESS caminando libre, nada impide que las dos promotoras británicas más potentes unan fuerzas.

Hoy, durante el show por los 11 años de vida de RevPro esto se hizo carne, cuando Spike Trivet, Campeón Mundial PROGRESS, intentó atacar a Michael Oku y mostrar así sus intenciones de arrebatarle próximamente el Campeonato Británico Indiscutible de Peso Completo RevPro, luego de defenderlo ante Trent Seven. Trivet venía de luchar horas antes en Chapter 154: It’s Clobberin’ Time.

Pero las promociones cruzadas no acabaron ahí. La principal llegó en el estelar, una vez Will Ospreay venció a Shingo Takagi y Zack Sabre Jr. le propuso a «The Assassin» poner sobre la mesa el Campeonato de Peso Completo de los Estados Unidos IWGP, ahora renombrado Campeonato Británico de Peso Completo IWGP, en NJPW Royal Quest III (14 de octubre).

Todo parecía ya llegar a su fin, hasta que cierto individuo con la máscara de Bushi atacó a Ospreay. Inicialmente hubo algunas dudas sobre su identidad, pero que aplicara un Codebreaker fue revelador: Chris Jericho está en Londres y decidió pasarse por RevPro para calentar su duelo de mañana contra Ospreay en All In. Finalmente, Aussie Open hicieron el salve.

Un buena manera de vender el choque para AEW, dentro del show «indie» más importante del fin de semana, pero sobre todo, un gran favor para RevPro, casa que sólo por verse asociada con el nombre de Chris Jericho podría ganar nuevos fans.

Celebrado desde una Copper Box Arena bastante repleta (probablemente alrededor de 4000 personas), este decimoprimer aniversario dejó los siguientes resultados.

