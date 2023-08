Nigel McGuinness no luchará, aunque sí estará presente comentando, a Jeff Hardy no le permitieron viajar debido a sus problemas legales en Estados Unidos, Ethan Page también quedó fuera debido a la Tarjeta Verde estadounidense… Estas son solo algunas de las recientes ausencias de All In 2023. Tampoco estarán Rey Fénix y PAC, que se encuentran lesionados, ni AR Fox, que no pudo obtener el pasaporte a tiempo; de ahí que fuera sustituido por Brian Cage para hacer pareja con Swerve Strickland contra Sting y Darby Allin.

► AEW, semana a semana

Durante el episodio más reciente de Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer hace referencia a algunas de estas salidas del evento mientras habla de cómo Tony Khan programa la creatividad de AEW. El Editor en Jefe de WON casi reprende al presidente All Elite por no tener más la vista puesta en el futuro.

«Quiero decir, están manejando las cosas semana a semana. Sí, están operando semana a semana, y esa es simplemente la realidad cuando trabajas de esa manera. Creo que la mentalidad de Tony, obviamente hay algunas cosas a largo plazo, pero está haciendo ajustes constantes de semana en semana. Hay situaciones que cambian, es que las lesiones ocurren con frecuencia. Si planificas algo para seis meses, como esta [cartelera de All In], tenían un cartel, tenían luchas, pero muchas cosas cambiaron esta semana cuando AR Fox no pudo obtener su pasaporte a tiempo o lo que sea, o el problema de Rey Fenix que pensaron que estaría bien, pero no lo estaba — Pac estaba lesionado, así que eso es parte de la idea».

► Cartel de All In