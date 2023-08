Las tres grandes ausencias de AEW All In

No se trata de una situación tan grave como la de otras ocasiones, recordando junio del pasado año, cuando cerca de una veintena de talentos causaban baja por diversos motivos a las puertas de Forbidden Door. Pero ahora, a las puertas de All In London, AEW deberá afrontar varias bajas obligadas de relevancia.

Como hemos informado, el cambio en la forma del combate «Stadium Stampede» responde a una lesión de PAC y a la imposibilidad de Rey Fénix por dejar el territorio estadounidense, lo que permitió que finalmente entrarán en escena Eddie Kingston, Santana y Ortiz.

Contemos, asimismo, las ya conocidas de Thunder Rosa, Bryan Danielson, Jamie Hayter o Jeff Hardy. El miembro del Blackpool Combat Club, se dice, pudo haber luchado contra Kenny Omega, mientras Hayter habría defendido el Campeonato Mundial AEW.

Y al mismo tiempo, otros talentos parece que quedarán fuera del cartel de All In por mera decisión creativa, según los últimos acontecimientos de las grabaciones de Rampage y Collision; indicios, a priori, de que AEW no añadirá más luchas para su gran cita.

► Fuera de la historia

Esta semana ha circulado el rumor de que Keith Lee había dejado AEW, consecuencia de su frustración hacia el manejo que recibe. Fightful desmintió tal salida, si bien reveló que existe cierto desentendimiento entre el «Limitless» y la compañía, luego ser llamado para varios shows televisivos recientes y finalmente quedar fuera. Lee no aparece por las pantallas de AEW desde el episodio de Rampage del pasado día 4.

Desde que porta el Campeonato Mundial Femenil ROH, Athena está haciendo el mejor trabajo de personaje de toda su carrera, junto a unas defensas que destacan por su calidad «in-ring». Un mes atrás, la campeona más interesante bajo contrato con AEW mostró su deseo de luchar en All In contra Kris Statlander, pero no hay visos de que Tony Khan y Cía vayan a contentarla.

Podríamos considerar igualmente a Ricky Starks o Wardlow como notorias ausencias, aunque prefiero señalar la de Andrade, por estar reciente su gran lucha de escaleras con Buddy Matthews, donde recuperó su máscara negra y su orgullo. Tras esta victoria, hace ya un mes, Andrade ha vuelto a desaparecer de la programación.

