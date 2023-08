«The Biggest Event In Wrestling History». Un eslogan así es carne de «haters» y amigos de la suspicacia, pero según varias fuentes, efectivamente estamos ante el show luchístico que más público congregará en la historia de esta disciplina (bajo registros oficiales). Cuanto menos, ante el que mayor cantidad de boletos pagados ha propiciado y ante una cita sobre suelo europeo que sólo tiene a SummerSlam 1992 como precedente de similar envergadura.

En cualquier caso, todos deberíamos alegrarnos por el éxito de AEW All In London, especialmente los seguidores del viejo continente. Este PPV demostrará definitivamente, tras el éxito de Money in the Bank 2023, que las islas británicas son el mercado con mayúsculas del panorama actual y con fortuna, propiciará que AEW, WWE y otras promotoras «mainstream» también miren hacia escenas como la alemana o la española.

Tal vez su cartel luzca un tanto decepcionante considerando las previsiones que se reportaron, así como su construcción, que no ha sido la mejor en varios de los encuentros programados. Quien escribe esta nota prefiere juzgarlo de manera menos severa y verlo como una celebración de la lucha libre, única, sin cavilaciones sobre si debería convertirse en PPV anual.

Y una celebración para presenciar en vivo, que nos devuelve a ese cariz teatral-circense de la lucha libre (que me perdonen los devotos del «kayfabe») un tanto desvirtuado durante los últimos años por la recobrada importancia de la pequeña pantalla y el coronavirus.

► Horarios por país

(Zero Hour)

(Show principal)

► Cartel

[SHOW PRINCIPAL]

[ZERO HOUR]

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS ROH: Aussie Open (c) vs. MJF y Adam Cole

► Cómo ver AEW All In London

Zero Hour: YouTube, Bleacher Report, FITE

Show principal: FITE, Bleacher Report, DAZN