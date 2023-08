AEW All In supera récord de WrestleMania 32

Primeramente, Dave Meltzer ni la mayoría de seguidores, apostaban por que aquel seminal All In lograra llenar el Sears Centre. Luego, tampoco dieron un penique por que AEW consiguiera establecerse en televisión nacional. Y como reciente muestra de descreimiento, tal vez la más cabal, que no la empresa fuese capaz de llenar el Wembley Stadium con All In: London.

Pero en todas esas ocasiones, The Elite y Cía callaron bocas. Y en las últimas horas, buena parte de esos desdeñosos, «casualmente» fanáticos de WWE, habrán tenido que esconder sus cabezas cual avestruces. Porque finalmente, AEW All In desbanca a WrestleMania 32 como el evento luchístico con mayor cantidad de boletos pagados (bajo registros verificables), con, por ahora, un total de 80.846, por delante ya de aquella entrega de «The Showcase of the Inmortals» (80.709).

► La disputada cifra de WrestleMania 32

No obstante, tanto Dave Meltzer como la mayoría de medios están proclamando que AEW All In ya es el show que presentará la asistencia más grande en la historia de la industria. Y aquí, realmente, no está clara tal afirmación.

Tiempo atrás, esos 80.709 correspondían inicialmente al número de boletos pagados, con un total de 97.769 asistentes; esta última cifra, según Meltzer, incluía al personal de producción de WWE dentro del AT&T Stadium. Al mismo tiempo, el periodista de F4WOnline.com señaló por entonces, sin poder concretar un número exacto, que la asistencia real se encontraba por debajo de las 94 mil personas, señalando que la cifra de 101.763 dada por WWE era falsa; nada nuevo conociendo la praxis del Imperio McMahon.

Seguidamente, Meltzer y otros medios dijeron haber consultado con las autoridades locales. Según estas, 80.709 personas pasaron por los tornos del estadio. Sin embargo, diversos testimonios de asistentes expusieron que en algunas puertas no había situado ningún torno, así que tomar ese referencia como clarificadora no sería adecuado.

En cualquier caso, el logro de AEW All In va más allá de registros dudosos. Constituya o no verdaderamente el show con mayor asistencia de la historia, estamos ante un hito sin paliativos, producido por una empresa que muchos pensaban no superaría la pandemia. Asimismo, fuera de toda duda, sí que quedará como el show más grande celebrado en Europa.