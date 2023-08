El cartel de AEW All In presenta ya ocho combates

Ha tardado, pero AEW por fin pisa el acelerador y en las últimas dos semanas antes de All In perfila el grueso del cartel de esta histórica cita. Ayer, sin ir más lejos, añadió tres importantes luchas.

Ya comentada y analizada, Chris Jericho luchará con Will Ospreay, confirmándose por fin la implicación de «The Assassin» en la cita que debería consagrarlo como el mejor luchador europeo de la historia.

Mientras, Kenny Omega, rumorado rival de Ospreay, no estará de brazos cruzados. El ex Campeón Mundial AEW liderará una tercia completada por Kota Ibushi y «Hangman» Page para hacer frente a los malvados Konosuke Takeshita, Jay White y Juice Robinson. Nuevo episodio de la mala sangre existente entre Omega y Don Callis desde que este diera la espalda a «The Best Bout Machine».

Y por último, Wembley tendrá su particular «Stadium Stampede». El Blackpool Combat Club hará sexteto junto a tres luchadores cuya identidad se desconoce, yendo contra Eddie Kingston, The Lucha Brothers, Orange Cassidy y Best Friends. Batalla que Kingston propuso anoche, en lo que fue su regreso a AEW tras participar en el G1 Climax de NJPW.

Además, quedó completo el Fatal 4-Way por el Campeonato Mundial Femenil AEW, con Britt Baker como última integrante, luego de que la «D.M.D.» derrotara a The Bunny.

► AEW All In toma fuerza

Si bien AEW había hecho algunos anuncios un tanto decepcionantes, esta nueva remesa de encuentros eleva el menú del PPV, que tendrá lugar el próximo domingo 27 de agosto desde el Wembley Stadium de Londres (Inglaterra).

[ZERO HOUR]

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS ROH: Aussie Open (c) vs. MJF y Adam Cole

Dr. Britt Baker D.M.D is All In!



Sunday, August 27#AEWAllIn

London @wembleystadium

6pm BST/1pm ET/10am PT



After her victory on #AEWDynamite, Dr. @realbrittbaker will challenge for the @AEW Women's World Championship in a 4-Way Battle at #AEWAllIn LIVE on PPV! pic.twitter.com/PLrJPtnP3E — All Elite Wrestling (@AEW) August 17, 2023