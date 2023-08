Cuestiones de familia fueron punto importante anoche durante el episodio semanal de AEW Dynamite.

Abandonado por su «sociedad de apreciación», Chris Jericho se vio en la tesitura de aceptar refugio en Don Callis, pero una pintura poco afortunada le hizo cambiar de parecer y cargar contra el desmesurado ego del otrora Cyrus, hasta el punto de llegar a las manos.

Callis, sin embargo, tiene cubiertas las espaldas, y así, Will Ospreay le hizo el salve, llevándose por delante a Jericho, quien acusó una brecha en la cabeza. Afortunadamente para el ex Campeón Mundial AEW, este aún tiene un amigo en Sammy Guevara, y «The Spanish God» logró ahuyentar a la «Don Callis Family».

Minutos después, entre bastidores, Jericho lanzó reto a Ospreay, y AEW confirmó el combate al final de la velada. Las previsiones reportadas se cumplen: Jericho y Ospreay batallarán en All In.

Muchos seguidores y analistas, incluido un servidor, no pueden evitar las odiosas comparaciones cuando recordamos que meses atrás se dijo que Will Ospreay tendría su tercer combate contra Kenny Omega en Wembley. Duelo que Dave Meltzer considera hubiera permitido a All In gozar de un impacto sobre la fanaticada británica al nivel del Bret Hart vs. British Bulldog de SummerSlam 1992.

¿Creen entonces que este Jericho vs. Ospreay luce cual encuentro menor? No para «The Assassin», quien tiene a «Le Champion» entre sus mayores inspiraciones, como confesó el pasado mayo bajo entrevista con Chris Van Vliet.

«No sé, supongo que soy un poco mi peor crítico, pero siento que he creado un estilo propio. Ahora llegué al punto en el que tengo amigos que participan en shows independientes en Estados Unidos y dicen que no podrás creer la cantidad de chicos que hacen tus movimientos ahora. Llega al punto en el que hacen [hace una pose] antes de hacer un Oscutter. Realmente me sorprende, porque la verdad es que no me importa. Hace años solía preguntarme por qué lo hacían, pero ahora me da igual, simplemente digo ‘sí, por favor’, no me importa.

«Pero de verdad es asombroso verlos ahí afuera, aunque creo que necesito reevaluar y hacer algunos cambios, pero no creo que tenga que cambiar de forma drástica. Jericho y Mysterio son mis ejemplos principales. Todavía considero que Jericho, incluso ahora, no es un luchador acrobático, pero mucha gente podría decirlo porque hace un Lionsault, pero incluso Mysterio aún logra considerarse un acróbata. Aunque no hace tantos trucos como solía hacer, esa fuente de juventud que tienen es increíble. No sé, es como un truco de magia».