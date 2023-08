Israel Adesanya, campeón del peso medio, ha revelado que los directivos de la UFC eran reacios a dar a Sean Strickland una oportunidad por el título en el UFC 293, ya que temen que el polémico luchador avergüence a la empresa.

Tanto es así que Adesanya tuvo que ir más allá para convencerles de que debería tener la oportunidad.

«Debería darme las gracias por haber hecho posible la pelea, porque sin mí no la habría conseguido», dijo Adesanya a los periodistas en una rueda de prensa. «Le presioné para que consiguiera la pelea, porque era el siguiente tipo lógico. He vencido a los cinco primeros, a algunos dos veces. Así que no se nos puede castigar por ser grandes, así que sí, presioné para que él consiguiera la pelea.

«Es un idiota. No puedo decir mucho sobre eso. Es un idiota, así que sólo tiene que comportarse y realmente aparecer y simplemente luchar».

► La influencia de Adesanya en UFC

E incluso Adesanya dudó en entrar en detalles sobre qué es exactamente lo que más preocupa a la UFC sobre las payasadas de Strickland.

«Como he dicho, es un idiota y ya sabes, la UFC no quiere que avergüence a la compañía. Pero sí, eso es todo lo que voy a decir al respecto, así que debería darme las gracias. Debería darme las gracias por haberle hecho conseguir el combate. Yo presioné para que lo hiciera, él (el entrenador Eugene Bareman) sabe lo que pasó entre bastidores y yo presioné para que lo hiciera, y me alegro de que la UFC confiara en mí y me escuchara«.