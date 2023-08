Si logras despachar 35 mil boletos el primer día de preventa, puede entenderse que no muestres tanta presteza a la hora de conformar un cartel en pos del «sold out». Y si con el paso de las semanas, sin ningún combate anunciado todavía, alcanzas los 75 mil, resulta igualmente comprensible.

Tal vez no esperaba AEW tamaña demanda para All In, pero el público británico tiene mucha hambre de lucha libre desde que la pandemia quedó en el pasado, y por ello, parece que Tony Khan y Cía no quieren agotar sus mejores cartuchos sabiendo que una semana después llegará All Out, ya sobre suelo estadounidense; escenario donde el efecto novedad es menor.

Y repasando el cartel confirmado hasta ahora, se echa de menos la implicación competitiva de un gran nombre británico (más allá de Saraya), tras confirmarse que MJF y Adam Cole protagonizarán el estelar.

[ZERO HOUR]

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS ROH: Aussie Open (c) vs. MJF y Adam Cole

► La sombra de SummerSlam 1992

Y aunque AEW All In vaya a convertirse en el mayor show luchístico celebrado en Europa, situándose como el segundo con más asistencia de público de la historia de la industria bajo registros verificables, Dave Meltzer, ante los micrófonos del podcast ‘McGuire on Wrestling’, cree que su impacto sobre el público local podría quedar por debajo de SummerSlam 1992.

Meses atrás, tomó fuerza la vía de un tercer mano a mano entre Omega y Ospreay en All In, pero Meltzer parece descartar actualmente tal opción. Ahora, como indica Meltzer, se habla de que Ospreay irá contra Jericho, mientras Omega hará lo propio con Takeshita. Duelos atractivos, aunque menores en comparación a un Omega vs. Ospreay III, donde la victoria de «The Assassin» habría emulado a la de British Bulldog.