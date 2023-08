Hikaru Shida siente respeto por Asuka

Mucho antes de llegar a AEW, Hikaru Shida dedicó gran parte de su carrera a la promoción Ice Ribbon de Japón. Pero en el 2014, la actual Campeona AEW comenzó a expandir sus horizontes trabajando como freelance, lo cual le permitió conocer nuevos territorios, y logró aprender mucho allí. Una de sus antiguas rivales fue nada más y nada menos que Asuka, quien en ese entonces luchaba bajo el nombre de Kana, allá en Japón.

► Hikaru Shida también aprendió de Asuka

Durante una entrevista reciente con Denise Salcedo, Shida profundizó en su relación con Asuka cuando trabajaba en la escena independiente, poniendo en alta estima a la ex Campeona WWE y recordando lo que había aprendido de ella.

“Por ahora no hablamos, pero yo había sido freelance después de seis años, comencé a luchar y cuando me convertí en freelance, Kana-san me dijo muchas cosas, como la forma cómo debía negociar con las empresas y cómo debía luchar como independiente«.

«Ella siempre fue como una maestra para mí. No sé cómo se siente, pero para mí fue una especie de maestra, especialmente después de que me convertí en freelance porque ella también era freelance. Ella me dijo muchas cosas. Y después de que vino a los EE. UU., en realidad no hablamos, tal vez solo una o dos veces. Entonces, no hablamos y no nos enviamos mensajes de texto, pero aun así, aprendí muchas cosas».

«Aunque aunque no hablamos, ella sigue siendo mi maestra respecto a cómo debo comportarme como campeona y cómo tener éxito en otros países. La respeto absolutamente incluso si no hablamos. Estoy muy feliz de que esté aquí y ella tenga mucho éxito».

HIkaru Shida llegó a AEW en el 2019 y ciertamente se ha convertido en una de las luchadoras más importantes del elenco femenil de dicha compañía, y recientemente logró el Campeonato Femenil AEW por segunda ocasión.